Abel faz ajustes táticos antes de viagem para semifinal da Libertadores 

Verdão desembarca em Buenos Aires na tarde desta terça para duelo contra o Boca, na quinta.

O Palmeiras fez o último treino em São Paulo nesta terça-feira antes da viagem para a Argentina, onde enfrenta o Boca Juniors, na quinta, pela primeira partida da semifinal da Conmebol Libertadores.

Abel e seus auxiliares comandaram atividades táticas com foco em ajustes pensando no duelo contra o time argentino. A delegação alviverde viaja ainda nesta tarde para Bueno Aires. Já nesta quarta, faz no estádio do San Lorenzo o último treino visando a semifinal.

O principal objetivo de Abel nos treinos realizados antes da partida contra o Boca é melhorar a eficácia do ataque, que marcou apenas dois gols nos últimos cinco jogos, e buscar uma solução efetiva para a vaga de Dudu.

O atacante só volta a jogar no segundo semestre de 2024 e ainda não tem um substituto definido.

A possível escalação do Palmeiras para o jogo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony.

Entre os jogos decisivos da semifinal da Libertadores, o Palmeiras terá o Bragantino como adversário pelo Brasileirão, no domingo, às 18h30, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Verdão segue sete pontos atrás do Botafogo e ainda na disputa pelo título.

*Com informações do ge