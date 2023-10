Abel faz ajustes e aguarda retorno de convocados para definir Palmeiras contra o Atlético-MG 

Verdão entra em campo nesta quinta, às 19h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, dando sequência aos preparativos para a partida contra o Atlético-MG, nesta quinta, às 19h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob chuva, o elenco começou o dia com um treino técnico trabalhando questões específicas. Em campo com dimensões reduzidas, houve uma atividade técnica com dois times se enfrentando.

Na parte final, enquanto os meio-campistas e os atacantes aprimoraram cruzamentos e finalizações, os zagueiros e laterais aperfeiçoaram saídas de bola e transições.

Abel segue sem poder contar com o quarteto convocado por suas seleções nacionais para a Data Fifa. A tendência, inclusive, é que os jogadores não sejam aproveitados na partida de quinta-feira. A utilização ou não irá depender de uma avaliação física de cada um deles.

Sem desfalques, com exceção de Dudu, lesionado, o Palmeiras deve ter mais mudanças em relação ao time que entrou em campo no clássico contra o Santos. A grande dúvida é sobre quem pode ser opção em uma possível ausência de Raphael Veiga.

A definição do time titular será feita no treino desta quarta, o último antes da partida contra o Atlético-MG. Na quarta colocação com 44 pontos, o Verdão amarga sequência de três derrotas seguidas no Brasileirão.

*Com informações do ge