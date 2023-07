Abel evita pedir contratações no Palmeiras e foca em base vitoriosa: “Nossos reforços estão aqui” 

Técnico não cobra direção pela chegada de novos jogadores, admite que propostas mexeram com elenco e mira recuperação física e mental de olho na sequência da temporada.

Restando menos de duas semanas para o fechamento da janela, o Palmeiras busca a contratação de um volante. Diante do protesto de torcedores pela falta de reforços e reposições para a saída de alguns jogadores, Abel Ferreira preferiu adotar um tom mais ameno sobre o tema.

Sem cobrar publicamente a direção após a vitória sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão, o técnico português disse que busca recuperar os principais jogadores e retomar a base vitoriosa dos últimos anos. Abel deixou em segundo plano a chegada de novos jogadores até o dia 2 de agosto, data do encerramento do período de contratações.

“Os nossos reforços estão aqui, quero recuperar a base, os jogadores que ganharam na primeira, segunda, terceira e quarta temporada que estou aqui. E que a minha mãe não ouça que estou aqui há quatro anos”, disse o treinador.

Abel Ferreira admitiu que as recentes sondagens em vários jogadores do elenco ajudaram na queda de rendimento da equipe nos últimos jogos. Além disso, o técnico cobrou uma melhora física dos principais jogadores pensando no mata-mata da Conmebol Libertadores e na sequência do Brasileirão.

“Tivemos baixas de rendimento de muitos jogadores ao mesmo tempo, algumas pela parte física e outros como o seu colega falou, acredito que não seja fácil ter tantas ofertar e o empresário te ligar sempre, isso deve mexer com a cabeça deles. Mexeu comigo, mas foi apenas por uma noite.”

“Vamos recuperar as bases, as forças que ganhamos no primeiro, segundo, terceiro e quarto, mas vamos voltar a ganhar. É assim que os campeões precisam lidar, temos que saber que precisamos aguentar, suportar e depois voltarmos mais fortes. É isso que temos que fazer”, disse Abel.

Nos últimos dias, o Palmeiras intensificou a busca pela contratação de um camisa 5. No entanto, o clube tem esbarrado no alto valor dos jogadores no radar, casos de Wendel e Aníbal Moreno. Mesmo assim, o clube prioriza a chegada de um volante até o fechamento da janela.

O próximo compromisso do Palmeiras é no dia 30 de julho, domingo, às 16h, contra o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Brasileirão. Será a última partida antes de iniciar as quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Atlético-MG, no dia 2.

*Com informações do ge