Abel estuda alternativas para possível ausência de Dudu no domingo 

Atacante deve desfalcar o Palmeiras contra o América-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, dando sequência na preparação para a partida contra o América-MG, domingo, às 16h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Dudu foi ausência mais uma vez. O atacante desfalcou o Verdão contra o Fortaleza por sentir dores na panturrilha direita e dificilmente deve entrar em campo em Minas. O camisa 7 não participou de nenhum dos três treinos desta semana.

Com orientações do técnico Abel Ferreira, o elenco ensaiou marcação, movimentações e saída de bola, entre outros aspectos. Em seguida, realizou um trabalho coletivo de 15 minutos.

Caso Dudu seja desfalque na partida do próximo domingo, Abel Ferreira deve escolher entre três opções: Breno Lopes, Jhon Jhon ou Luís Guilherme. O trio frequentemente é elogiado pelo treinador.

Sem jogadores suspensos, Abel deve escalar força máxima no domingo. Além de Dudu, dúvida para o confronto, Atuesta está fora por ainda se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho.

O provável Palmeiras no domingo deve ter: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Jhon Jhon (Breno Lopes), Artur e Rony.

O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão após cinco jogos e diminuiu a distância para o líder Botafogo de 14 para 12 pontos. O Verdão é o quarto colocado, com 28 pontos e enfrenta o América-MG, penúltimo colocado, com dez pontos.

