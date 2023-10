Abel elogia e Endrick pode ser opção contra o Boca Juniors na Libertadores 

Atacante marca em derrota contra o Bragantino e acaba com jejum de três meses.

Endrick acabou com um jejum de gols que já durava três meses ao marcar no último domingo, na derrota do Palmeiras para o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

Além do gol, o atacante mostrou bastante apetite e criou jogadas de perigo, seja com finalizações ou abrindo a jogada para os pontas. Com campo para correr e usar velocidade, ele voltou a ter destaque.

A atuação deixa um recado para Abel Ferreira de que o garoto pode ser uma opção para o decisivo duelo da próxima quinta-feira, às 21h30, diante do Boca Juniors, pela semifinal da Conmebol Libertadores.

Em entrevista coletiva após a derrota do último domingo, o treinador encheu o jogador de elogios e explicou que o fato de não utilizá-lo mais nos últimos jogos é a questão do posicionamento que ele mais se destaca.

Neste domingo, Endrick atuou como centroavante, mas que buscava bastante a jogada no meio de campo e disputava corrida com os zagueiros nas bolas enfiadas pelos meias. O gol, inclusive, saiu desta maneira.

“É nisso, quando tem espaço nas costas para utilizar a velocidade, que é uma marca dele, com drible e finalização. Este é o forte. Quando joga contra uma equipe de blocos baixos e pouco espaço, ele também ajuda, claro. É um jogador com 17 anos, repito: se fosse um trabalho normal, estaria até impedido de jogar”, afirmou o técnico.

“O que às vezes não tem é paciência para alguns erros que se comete neste processo de formação, pois em alguns jogos as coisas não vão correr tão bem. Às vezes ganhamos, às vezes aprendemos”, acrescentou.

No jogo de ida, na Bombonera, Endrick entrou apenas nos acréscimos do segundo tempo. Ele quase não teve a bola nos pés e não conseguiu ajudar a equipe. Para quinta, Rony seguirá como titular na função, com o garoto podendo ganhar mais minutos dependendo do panorama do confronto.

O gol no último domingo pode tirar um peso de Endrick, que vem oscilando nos últimos meses.

O Palmeiras volta aos treinos na Academia de Futebol nesta segunda-feira. Na quinta-feira, contra o Boca Juniors, o Verdão precisa vencer para se classificar para a final da Libertadores. Um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

*Com informações do ge