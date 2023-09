Abel diz que poupou energia do Palmeiras na Libertadores: “Tiramos as esperanças deles lá” 

Verdão empatou sem gols com o Deportivo Pereira, da Colômbia, e avançou para quarta semifinal seguida no torneio: “Parece fácil, né?”, diz técnico.

O Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Deportivo Pereira, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, e avançou para a semifinal da Conmebol Libertadores após ter goleado por 4 a 0 no primeiro jogo, disputado na Colômbia.

Na avaliação do técnico Abel Ferreira, que testou uma formação com três zagueiros na partida desta noite, a primeira sem Dudu, lesionado e fora da temporada, o time colombiano veio para São Paulo com a missão de não deixar o Palmeiras jogar. E conseguiu.

“Nossa estratégia passava por fazer uma saída a três, como fazemos às vezes. Hoje optamos pelo Luan. Um zagueiro atrás, e mais um centroavante na frente. O adversário vinha com o mesmo sistema. O Pereira joga em uma pegada tremenda, o árbitro deixou jogar. E geri um pouquinho com as substituições, como estratégia. Ninguém se lesionou, felizmente.”

“Acho que foi um jogo muito truncado, com muitos duelos. Nosso adversário veio para não nos deixar jogar, e não tinham nada a perder. Tiramos as esperanças deles lá, e vieram para cá sem nada a perder. Acabou sendo um jogo não muito bem jogado. Mas fizemos o que normalmente fazemos, com a saída com três, agora com mais um centroavante na frente. O Flaco tem que segurar mais a bola de costas, é um aspecto a melhorar”, disse Abel.

Abel comentou sobre o período de quase um mês até a primeira partida da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors, em La Bombonera. O Verdão terá pelo menos três jogos pelo Campeonato Brasileiro antes de iniciar a disputa por uma vaga na final do torneio sul-americano.

“O que eu vou fazer até lá é viver minha vida como faço, com intensidade, com meus jogadores e minha família. Às vezes, esqueço de dizer que estamos todos de passagem. Enquanto a viagem durar, há que viver, como marido, pai e treinador. Apesar de ser um treinador intenso, agora menos, porque não me chateio mais com os árbitros… Reclamei do gol que entrou contra o Bahia, gol do Rony no Fluminense, cotovelada contra o Athletico, possível pênalti aqui contra o Bragantino, mas, lá em Portugal, dizemos: quer reclamar, queixa-se na Fifa. Aqui, não vale a pena. Bati muito a cabeça na parede, não sou eu quem vai mudar nada. Vou estar mais tranquilo e calmo no banco, para poder ajudar meus jogadores. Deus me abençoou com tudo, e eu tenho que ser grato”, disse Abel.

A Conmebol ainda não divulgou oficialmente datas e horários das partidas, o que deve ser feito logo após a confirmação de todos os classificados, mas elas serão nas semanas de 27 de setembro e 4 de outubro. Por ter melhor campanha geral na primeira fase, o Verdão decide a vaga na final jogando em casa.

