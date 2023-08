Abel deve fazer mudanças contra Fluminense 

Técnico pode poupar jogadores desgastados e ter um Palmeiras misto na partida deste sábado, às 21h, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para enfrentar o Fluminense neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão.

A comissão técnica de Abel Ferreira comandou um treino tático, com ênfases em movimentações, transições e construções de jogadas, entre outros aspectos. Na parte final, houve um trabalho técnico em dimensões reduzidas.

A tendência é que Abel Ferreira opte por escalar um time misto. O atacante Dudu, que retornou contra o Atlético-MG após problema na panturrilha direita, deve ser um dos jogadores poupados.

Jogadores que não têm atuado tanto nas últimas rodadas, casos de Endrick, Luan e Marcos Rocha, podem ganhar nova chance.

O provável Palmeiras contra o Fluminense deve ter: Weverton; Mayke (Marcos Rocha); Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Jhon Jhon (Luís Guilherme), Artur e Rony (Endrick).

Sem perder há cinco rodadas no Brasileirão, o Palmeiras ocupa a terceira colocação com o mesmo número de pontos do Flamengo, vice-líder. Ambos estão 12 pontos distantes do líder Botafogo, que garantiu o título simbólico do primeiro turno a duas rodadas do fim.

