Abel deve fazer duas mudanças no clássico contra o São Paulo 

Palmeiras enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, precisando vencer para avançar de fase na Copa do Brasil.

O Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol, encerrando a preparação para o duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quinta, às 20h, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Abel Ferreira costuma ainda comandar uma atividade leve pela manhã em dia de jogos marcados para depois das 16h. Ou seja, o grupo deve ter um treino com menos carga no dia do clássico.

O técnico e sua comissão comandaram um trabalho tático posicional de construção de jogo, além de uma atividade recreativa e um exercício técnico de finalizações na atividade desta quarta-feira. Abel também conversou com o elenco antes do treino.

A tendência é que o técnico faça ao menos duas mudanças para a partida desta quinta-feira. Sem Artur, que defendeu o Bragantino na atual edição da Copa do Brasil, Abel deve optar por Endrick ou Luís Guilherme na composição do trio de ataque ao lado de Dudu e Rony.

A outra mudança deve ser o retorno de Zé Rafael. O volante tem treinado após se recuperar de um estiramento no joelho direito e há possibilidade de começar a partida entre os titulares, na vaga de Richard Ríos.

O provável Palmeiras contra o São Paulo deve ter: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Endrick) e Rony.

Derrotado por 1 a 0 na partida de ida, o Palmeiras precisa vencer o São Paulo por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória por dois ou mais gols de diferença, o Verdão garante a classificação no tempo normal. Empate ou derrota garantem ao rival a vaga na semifinal da Copa do Brasil.

*Com informações do ge