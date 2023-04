Abel critica atuação do Palmeiras em final e avisa: “Temos nossa casa para reverter ou passar vergonha” 

Técnico elogiou a postura do Netuno em Barueri; jogo da volta será no domingo, no Allianz Parque.

Abel Ferreira criticou a atuação do Palmeiras no último domingo, na derrota por 2 a 1 para o Água Santa, na primeira final do Campeonato Paulista, em Barueri. Bruno Mezenga fez os dois gols do Netuno, e Endrick marcou para o Verdão, que realmente não fez uma boa partida.

Na entrevista coletiva, o técnico do Verdão avisou também que o bom é que o time tem a chance de virar no jogo da volta, no dia 9, às 16h, no Allianz Parque. Do contrário…

“Não gosto de perder, não esperem que eu ria, hoje não fizemos um bom jogo. No futebol, nada me surpreende. Desde que a Itália ficou fora da Copa do Mundo após ganhar a Eurocopa, acredito em tudo. Não podemos dar nada a adversários que acreditam. Merecemos perder. A única coisa positiva é que se fosse um jogo só, bateríamos palmas ao Água Santa, que foi melhor no jogo. Agora temos nossa casa para poder reverter ou vamos passar uma grande vergonha”, falou o treinador.

O lateral-esquerdo sofreu um pisão no tornozelo direito de Igor Henrique, no fim do primeiro tempo. Depois de reclamar de dores, o camisa 22 foi atendido, fez testes no joelho, ainda tentou voltar, mas acabou dando lugar a Vanderlan.

Abel fez questão de elogiar a atuação do Água Santa, que eliminou São Paulo e Bragantino antes de chegar à final. E voltou a falar sobre o sentimento para o jogo da volta: “Ou vamos passar uma grande vergonha, ou vamos dar a volta. Os jogadores já receberam a mensagem, eu resumo o jogo aos dois gols que sofremos. Dois momentos críticos do jogo, mais do que dizer que não fomos, não estivemos no nosso normal, prefiro valorizar o Água Santa. Hoje, foram melhores que o Palmeiras.”

O técnico do Verdão preferiu também deixar de lado o histórico vitorioso do time recentemente.

“De passado, vive museu. Vivemos de atitude competitiva, vontade, continuar com a fome de ganhar títulos. Isto que temos de demonstrar, atitude diferente. Hoje só levamos de bom a oportunidade… eu defendo a final em um jogo só, mas não decido isso. Agora temos a oportunidade de levar para os torcedores nos ajudarem em casa para reverter este resultado”, completou.

No próximo domingo, o Palmeiras precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para conquistar o título do Paulistão. Em caso de vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O Água Santa joga pelo empate para conquistar o inédito estadual.

*Com informações do ge