Abel comanda treino tático de olho em duelo pela Libertadores 

O Palmeiras segue a preparação para a partida contra o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, o elenco treinou sob comando de Abel Ferreira e sua comissão técnica. Divididos em duas equipes, os jogadores fizeram um trabalho coletivo técnico e tático em campo reduzido.

Mayke e Rony, que se recuperam de uma entorse no tornozelo e de fratura no antebraço, respectivamente, estiveram no gramado acompanhando a atividade. Além deles, Piquerez participou do treino, enquanto Bruno Tabata seguiu trabalho de transição física.

Para a partida desta quinta-feira, o Palmeiras não poderá contar com Raphael Veiga, que se recupera de lesão muscular na coxa, além do zagueiro Murilo, que cumpre suspensão por expulsão na edição passada da competição. Jailson, expulso na estreia, também é desfalque certo.

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras contra o Cerro Porteño tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e Flaco López.

*Com informações do ge