Abel comanda treino de “casa na árvore” de olho na semifinal 

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, de olho na semifinal do Campeonato Paulista. Dono da melhor campanha, o Verdão recebe o Ituano no domingo, às 16h, no Allianz Parque, em partida única.

As atividades do dia foram técnicas e táticas. Primeiro, houve um trabalho com dois times de 11 jogadores cada, e depois o grupo foi dividido entre atletas de defesa e ataque para aperfeiçoar fundamentos.

Abel Ferreira não ficou exatamente no campo durante a movimentação. O técnico foi para uma estrutura construída pelo Palmeiras há cerca de um ano nos três campos do CT, onde a equipe de análise de desempenho filma as atividades quando chove e não é possível usar o drone.

De lá, ele assistiu ao trabalho de um ponto mais alto, entre as árvores ao redor do campo da Academia de Futebol, e passou orientações aos atletas.

Em relação ao time que venceu o São Bernardo, nas quartas, há uma dúvida. Bruno Tabata entrou bem no lugar de Endrick e tenta seguir na equipe.

A provável escalação, portanto, tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick (Bruno Tabata) e Rony.

Abel terá mais dois dias de atividades até anunciar a equipe que jogará a semifinal. Caso elimine o Ituano em jogo único, o Palmeiras aguardará o classificado entre Água Santa e Bragantino, que duelam na segunda, na Vila Belmiro.

*Com informações do ge