Abel ainda não definiu se vai poupar ou não titulares na estreia do Paulistão 

Veja o possível Palmeiras, com força máxima, para encarar o São Bento, sábado, no Allianz Parque.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (12.jan), na Academia de Futebol, na penúltima atividade antes da estreia no Campeonato Paulista, neste sábado, às 18h30, contra o São Bento, no Allianz Parque.

Antes do treino no campo, a comissão técnica de Abel Ferreira passou um vídeo ao elenco no auditório do centro de excelência.

No gramado, foram aprimorados conceitos táticos. Em dimensões reduzidas, uma equipe tinha de construir jogadas e atingir o último terço, onde o objetivo era buscar o gol tanto pelos lados quanto pelo meio. O outro time tinha de marcar, desarmar e contra-atacar.

Ainda sem a definição do time que deve entrar em campo na estreia, Abel Ferreira pode escalar o Verdão assim, caso opte pela formação considerada titular: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Existe a possibilidade de Abel preservar alguns jogadores no início desta temporada, casos do goleiro Weverton, que se reapresentou por último após disputar a Copa do Mundo, e o meia Raphael Veiga, que não entra em campo há quase cinco meses.

O Palmeiras disputou e venceu os cinco jogos-treinos antes da estreia no Paulistão, contra Suzano, São José, Desportivo Brasil, Audax e Monte Azul, respectivamente.

*Com informações do ge