A votuporanguense Bruna Ciocca lança seu primeiro filme, a comédia “Me Tira da Mira”, que leva a direção de Hsu Chien

Atriz assina a coprodução do longa que estreia dia 24 de março.

Marinheira de primeira viagem na produção, a atriz Bruna Ciocca já estreia com o pé direito na comédia “Me Tira da Mira”, que chega aos cinemas no próximo dia 24, sob a direção de Hsu Chien e estrelada por Cleo Pires, Fábio Jr. e Fiuk. “É a primeira vez que produzo um longa, mas agora esse bichinho da produção me picou e já quero fazer muito mais”, diz ela, também uma das idealizadoras do projeto.

“Tudo começou comigo e meu sócio. Inicialmente, tivemos uma ideia um pouco diferente para o filme, bem menor, mas, no meio da pandemia, conhecemos a Cleo e a equipe dela, e acabamos modificando muitas coisas”, conta.

Sem dúvida, a entrada de Cleo no filme trouxe uma perspectiva bem maior para a produção. “Virou outro filme. Ela contribuiu com várias melhorias e elevou o nível do projeto”, explica Bruna, que além de produzir, na trama, interpreta uma terapeuta. “A Isabela é uma terapeuta bem doidinha, meio insegura, então não pude usar tanto da minha experiência pessoal na construção da personagem”, conta.

Bruna, que tem 29 anos, faz análise há muitos anos e, recentemente, passou também a cuidar mais do corpo. “Minha terapeuta na vida real é, naturalmente, bem diferente da personagem. Eu não gostava de fazer exercícios antigamente, mas estou me cuidando mais, da pele também, é importante tratar bem da saúde”, afirma.

Com gás renovado, Bruna já está próxima de lançar seu próximo trabalho como produtora e atriz. “O ‘Me Tira da Mira’ foi meu primeiro trabalho importante. Antes, eu tinha feito apenas peças de teatro em cursos e uma participação em um filme do meu sócio. Depois do ‘Me Tira da Mira’, eu filmei ‘Desapega’ com o meu diretor querido Hsu Chien. Neste longa, eu faço uma colega de trabalho do personagem do Marcos Pasquim e agora estou começando um projeto novo de uma série que ainda é segredo”, lista.