Na manhã do ultimo domingo (10), no Espaço Holístico Prema Vida, na zona rural do municipio de Valentim Gentil, o casal Octávio Corrêa de Moraes e Jacira Ferrari recepcionaram familiares, amigos e adeptos das praticas de Reike para o lançamento do livro: A Vida e o Todo. Um café da manhã com vivencias e homenagens, serviu também para comemorar o aniversário do professor, que completou 83 anos.

Prefácio da Obra:

Para eternizar a sabedoria holística

Tendo como palco as páginas do jornal “A Vanguarda” e posteriormente o Diário de Votuporanga, Octávio Corrêa de Moraes (83) -professor de matemática, técnico em química industrial, especialista em Psicanálise Holística e Mestre em Reike-; juntamente com sua mulher Jacira Regina Ferrari Correa de Moraes -Bacharel em Administração de Empresas, formada em Psicanálise Holística com curso superior em Reike, especialista na prevenção e recuperação ao uso de drogas em crianças e adolescentes, autora da obra “Encontro com a Prevenção e Recuperação”, reúnem neste livro “A Vida e o Todo” textos publicados ao longo dos últimos 30 anos no referido Jornal, que lhe trouxeram admiração e respeito em experiencias e reconstituições do trajeto de suas vidas cujos temas orientam o leitor a pensar com uma visão holística sobre os desapegos das mazelas da vida; do ter ou ser; dos relacionamentos na medida certa; da resiliência; felicidade; da dinâmica da vida; sobre justiça; amor; indiferenças; liberdade; felicidade… Uma compilação com o olhar do fundo da alma, numa aprendizagem que abrange todas as áreas do comportamento humano.

Professor Octávio teve um profundo aprendizado quando passou uma temporanda na Índia. Neste místico país estave em visitas a vários templos budistas. De volta ao Brasil, fascinado pelo tema, criou o Prema Vida Centro Holístico, entidade erguida na Zona Rural do municipio de Valentim Gentil. Neste local, uma gleba de terras de plena beleza e biodiversidade, construiu diversos espaços onde ministrou por muitos anos a prática do Reike, além de realizar cursos de formação holística para milhares de pessoas. E esse espaço, herança familiar do professor, ele doou para uma ONG, em escritura registrada em Cartório, para que seu legado continue.

“A Vida e o Todo” prezado leitor, é um compilado da experiência vivida pelos autores durante décadas em trabalhos voluntários ajudando pessoas a entenderem o real significado da vida.

Na página 128 existe uma homenagem ao fundador do Diário de Votuporanga, jornalista Nelson Camargo, que tão logo o professor Octávio chegou de sua viagem de estudos à India, disponibilizou as páginas do jornal semanalmente para uma coluna cujos textos transformadores seguem nas próximas páginas. (Danilo Liévana de Camargo)

O livro se encontra a venda por R$50,00 por meio do whatsApp 17 99705 6883.