A uma semana da estreia, Thiago Oliveira avalia pré-temporada do CAV 

Jornada pelo acesso à Série A2 começa no próximo dia 30, às 18h, contra o Bandeirante, em Birigui/SP.

Uma semana antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3, marcada para o próximo dia 30, às 18h, contra o Bandeirante, em Birigui/SP, o treinador do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), Thiago Oliveira, avalia a pré-temporada da Pantera Alvinegra que está muito próximo que iniciar uma nova jornada em busca do sonhado objetivo, fazer as malas e se mudar para o andar de cima do Paulistão.

Porém, antes do apito inicial, da bola rolar no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, mais conhecido como Pedrão, e não ter mais volta, o comandante alvinegro se vale de todas as oportunidades para acertar todos os detalhes do elenco e já tem o diagnóstico da pré-temporada.

“A pré-temporada está sendo muito positiva, em todos os aspectos, na questão física tivemos poucos atletas lesionados, na questão tática e técnica o grupo tem evoluído a cada trabalho, conseguimos ter jogos-treinos de qualidade, contra equipes de primeira divisão (Athletic-MG e Grêmio Novorizontino), então o grau de competitividade está muito alto e isso é muito importante pra gente saber qual nível de estágio nós estamos. Temos oito dias de trabalho e eu tenho certeza que vamos chegar bem na parte física, técnica e tática, para a estreia”, analisa Oliveira.

O treinador observou a tabela da Série A3 do Paulistão e prevê um torneio equilibrado. “Analisando bem os nossos adversários a gente vê o equilíbrio que será essa competição, as equipes investindo bastante em bons nomes, muitos atletas e treinadores que disputaram a Série A2 e estaduais de primeira divisão de outros estados vão jogar a A3, então o nível de competitividade vai ser muito alto, por isso, é importante começarmos bem, ter uma equipe organizada, concentrada, com muita luta e entrega para que a gente consiga duelar contra esses grandes adversários e no fim da competição conquistar coisas positivas para o clube”.

O comandante otimista, comemora a oportunidade de iniciar o estadual com o apoio da torcida alvinegra, apesar do Votuporanguense estrear na Arena Plínio Marin somente na segunda rodada, em 2 de fevereiro, contra a Matonense.

“O apoio do torcedor será fundamental, sabemos que dentro do nosso campo, com eles nos empurrando durante os noventa minutos, nós poderemos conquistar coisas positivas. O torcedor ele apoia e incentiva quando vê uma equipe aguerrida, que se entrega ao máximo e nós iremos fazer isso para trazer alegria a eles e satisfação para a nossa Diretoria, e se Deus quiser galgar coisas grandes na competição”, finaliza Thiago Oliveira.

Neste sábado (22), a Pantera Alvinegra fará o último jogo-treino da pré-temporada diante do Costa Rica – atual campeão Sul-Matogrossense, na Arena Plínio Marin. O jogo será com portões fechados.