A uma semana da estreia na Série A3, CAV vence o Mirassol 

Estreia alvinegra ocorre no próximo sábado (21), às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense continua trabalhando de olho na estreia na Série A3 do Campeonato Paulista de 2023, marcada para o próximo sábado, 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.