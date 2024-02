A tecnologia moderna afeta todos os setores, incluindo iGaming no Brasil

A tecnologia está avançando a um ritmo nunca antes visto e, às vezes, pode ser difícil ajustar-se. Porém, a vida do povo brasileiro é sempre facilitada e alegre pela tecnologia.

A indústria iGaming se aprimora a cada dia e os jogadores brasileiros se beneficiam disso. Vamos discutir como a tecnologia tem afetado o setor de iGaming hoje no Brasil.

Tecnologia Blockchain e Criptomoedas

Uma das tecnologias inovadoras mais importantes na indústria iGaming pode ser a tecnologia blockchain. Esta tecnologia utiliza um sistema de contabilidade descentralizado para aumentar a segurança dos jogadores, resultando em situações mais transparentes e confiáveis. Com o avanço das criptomoedas em conjunto com a tecnologia blockchain, ela também é usada para agilizar os métodos de pagamento e reduzir custos quando as pessoas aposta no esporte. Em determinados cripto-cassinos, os jogadores brasileiros podem receber bônus e promoções que lhes são oferecidos em criptomoedas e, caso ganhem dinheiro, recebem-no em criptomoeda. Eles podem então convertê-los em dinheiro normal, se desejarem. Agora é possível pagar com criptomoedas na maioria dos casinos online. Isso permite que os jogadores brasileiros façam transações mais rápidas em oposição aos métodos tradicionais. Além disso, as criptomoedas oferecem algo que outros métodos de pagamento não oferecem: o anonimato. Devido à natureza indetectável das criptomoedas, os jogadores podem manter o anonimato como desejarem. Graças a esta tecnologia, foram desenvolvidos contratos inteligentes, que apoiam enormemente pagamentos, termos de bónus e padrões de jogo justos. A tokenização de ativos em jogos também abriu a possibilidade de comércio entre jogadores. No entanto, a volatilidade das criptomoedas precisa ser levada em consideração.

Tecnologias VR e AR

As tecnologias de realidade virtual (VR e AR) trouxeram uma lufada de ar fresco para a indústria iGaming. Em primeiro lugar, VR significa Realidade Virtual e funciona na indústria de jogos da seguinte forma: leva os jogadores brasileiros para um ambiente virtual, como se estivessem jogando com pessoas em uma sala de jogos, e não em casa ou onde quer que estejam. Isso aprofunda a experiência dos jogadores. Esta tecnologia é perfeita para jogadores que não querem sair muito de casa, mas ainda assim não querem ficar longe da experiência do cassino. É necessário um fone de ouvido para aproveitar essa tecnologia e quando os jogadores o colocam nos olhos, eles entram no ambiente virtual. Os jogos onde é mais utilizado são caça-níqueis, roleta e pôquer. A tecnologia AR é um pouco diferente da tecnologia VR. Às vezes, as pessoas conhecem a tecnologia AR como realidade aumentada e essa realidade aumentada ajuda as pessoas a combinar o mundo real e o mundo virtual. Aqui, o jogo geralmente gira em torno do mundo real. Pokémon Go é um dos maiores exemplos desse gênero. Essas tecnologias são as maiores inovações no iGaming e abrem caminho para outras.

O uso de IA

A tecnologia que chamamos de IA, também conhecida como Inteligência Artificial, é utilizada para otimizar a experiência de jogo dos jogadores. Ao fazer isso, obtém suporte da tecnologia de ML. O ML às vezes pode ser conhecido como “Aprendizado de Máquina” entre as pessoas. Estas tecnologias rastreiam os movimentos dos jogadores em qualquer plataforma iGaming e tentam compreender as suas preferências. Com essas preferências rastreadas, os jogadores brasileiros podem ter experiências diferentes de acordo com seus gostos e a tecnologia de IA é muito mais que isso. O iGaming requer um sistema de segurança aprofundado, pois dinheiro real está envolvido na indústria. AI e ML são utilizados para garantir isso. Essas tecnologias detectam e previnem trapaças e tentativas de fraude no jogo. Ao mesmo tempo, o software é melhorado e mais seguro graças a essas violações de segurança. Dessa forma, os jogadores do Brasil podem jogar nos sites de iGaming com tranquilidade.