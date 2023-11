“A Prefeitura limpa num dia e no outro está sujo de novo”, destaca Nilton Santiago sobre sujeira na zona sul 

Vereador destacou que algumas pessoas ignoram o senso de comunidade e jogam lixo e vários tipos de materiais em locais públicos.

Sempre atento às demandas e questões de interesse da população votuporanguense, especialmente dos moradores da região sul, o vereador Nilton Santiago (MDB) foi à tribuna durante a 42ª Sessão da Câmara Municipal para apresentar reivindicações de melhorias sobre vários aspectos. Entre os temas apresentados, o vereador destacou que algumas pessoas ignoram o senso de comunidade e jogam lixo e vários tipos de materiais em locais públicos.

Na tribuna, Santiago se dirigiu ao chefe do setor de obras e serviços urbanos da Secretaria Municipal de Obras, Jonatas Trevisan, presente na sessão, para que se tenha atenção especial ao cruzamento da Rua Eduardo Regiani com a Rua Victório Cavaleri. O vereador Nilton Santiago pediu uma placa com os dizeres “Proibido jogar lixo” naquele local.

“Realmente algumas pessoas têm jogado muito lixo naquela localidade e até atrapalhando as crianças de brincar nos parquinhos instalados por lá. A Prefeitura limpa num dia e no outro está sujo de novo. Peço uma placa ao local, tenho certeza que a população vai respeitar e levar para os Ecotudos, que são os locais ideais para receber esses materiais todo o lixo, preservando e cuidando do bem público”, destacou o vereador.