A poucas semanas do Carnaval, 75% da estrutura do OBA Festival já está pronta em Rio Preto

Maior Carnaval de São Paulo será realizado de 10 a 13 de fevereiro e contará com shows de Léo Santana, Luisa Sonza, Alok, Gusttavo Lima e muito mais.

As obras para o famoso Mundo OBA, área de mais de 50 mil m² onde será realizado o OBA Festival, maior Carnaval de São Paulo, seguem avançadas no Recinto de Exposições de São José do Rio Preto/SP.

Mais de 400 profissionais estão envolvidos, direta ou indiretamente, na montagem da estrutura que pesa mais de 150 toneladas. Tudo para transformar completamente o espaço que irá receber milhares de foliões de todo o Brasil, e até do exterior, de 10 a 13 de fevereiro.

O Mundo OBA contará com um palco de 80m de extensão e 21m de altura, que este ano terá o formato de um astronauta gigante. O local abrigará também diferentes camarotes, como o Camarote OBA e o famoso Camarote Café de La Musique.

Outro destaque é a pista, totalmente asfaltada e uma das maiores do Brasil, onde os foliões poderão se divertir assistindo aos shows no palco ou dançando atrás do trio elétrico com total estrutura e segurança.

O local contará ainda com uma Roda Gigante de 22m de altura, Balão que subirá até 20m de altura para voos panorâmicos sobre o OBA, Tirolesa de 17m de altura e 190m de extensão que cruza todo o evento em frente ao palco, Tenda Universitária e uma Praia de 3.000 m² que vai reproduzir uma praia de verdade, com areia, coqueiros, área de descanso, bar exclusivo, mirante, etc.

A estrutura do Mundo OBA terá também praça de alimentação, áreas de descanso, loja de produtos licenciados da marca, estrutura de sanitários, sistema de catracas, ambulatório médico, segurança, dezenas de bares espalhados pelos espaços e muito mais.

“Pela grandiosidade, toda estrutura do evento demora mais de um mês para ser montada. Mas este ano estamos bem adiantados e logo o Mundo OBA ficará pronto para receber o público a partir do dia 10 de fevereiro com total segurança e conforto”, afirma um dos organizadores do OBA Festival Edilberto Fiorentino (Caskinha).