A nova Connect renasce na Rua Amazonas

Foram inauguradas na manhã deste sábado as novas instalações da Connect, provedor de Internet que atua há 11 anos em Votuporanga. Conheça a história desta jovem empresa.

Para atender uma demanda cada vez maior de clientes, a Connect – soluções em Internet–, ajustou sua estrutura física num espaço amplo e moderno na Rua Amazonas esquina com a Paraíba, centro de Votuporanga/SP. As novas instalações visam atender a grande demanda de clientes que a empresa adquiriu nestes últimos anos. A tecnologia faz parte do DNA, a missão da Connect é levar serviços com excelência e qualidade para conectar as pessoas através de tecnologia de ponta, velocidade máxima e eficiente, tornando a informação imediata e priorizando o respeito, ética e transparência entre provedor e cliente.

Mas nem sempre foi assim. A Connect começou seus trabalhos em 2011 com o fornecimento de sinal de Internet Via Radio. Sonho de dois amigos aficionados pelas tecnologias que a Internet proporcionava naquele ano, começaram a empresa na Rua São Paulo, esquina com a Paraíba, mesmo local que ficou até a mudança para as novas instalações que aconteceram nesta semana. Com muito trabalho, humildade, reponsabilidade e principalmente respeito a seus clientes foram conquistando mercado passo a passo, e o que era um provedor de Internet para atender Votuporanga, atualmente atende 17 cidades. Em 2015 a empresa passou a expandir sua cobertura com a migração sinal Via Radio para a Fibra Ótica, modernidade que trouxe mais qualidade e velocidade para os sinais de Internet fornecidos aos clientes.

Hoje a Connect, além das cidades da região que atende, possui lojas físicas em Votuporanga, Nhandeara, Valentim Gentil, Sebastianópolis do Sul, Jales e Santa Fé do Sul (cidade que possui três pontos comerciais). A Connect possui uma frota acima de 30 veículos e oferece trabalho a 140 colaboradores diretos e indiretos. As novas instalações da Connect foram inauguradas neste sábado (9.abr) com a presença de autoridades, clientes, amigos e colaboradores da empresa.