A Mulher no Rádio: Senac Votuporanga realiza evento com Regina Bittar, ‘a voz do Google’

A programação gratuita terá três dias com oficinas, bate-papos e palestras.

O Senac Votuporanga preparou uma semana cheia de atividades gratuitas que homenageia as mulheres do rádio. O evento que ocorre em diversas unidades do Senac, acontece de 18 a 21 de setembro com oficinas, bate-papos, experiências musicais e uma palestra com o ícone da comunicação feminina, Regina Bittar, conhecida como a voz do Google.

A semana também terá a presença de várias radialistas e locutoras de Votuporanga e região, que se formaram no Senac e agora fazem parte do dia a dia da população e que vão contar um pouco das suas trajetórias no rádio, essa poderosa ferramenta de comunicação que divulga notícias e informações à comunidade, levando entretenimento e conhecimento às pessoas de todas as idades.

“O rádio faz parte do cotidiano das pessoas, especialmente em um país como o Brasil, grande e rico em cultura. Ele é o companheiro de todas as horas da população e uma importante fonte de informação local, regional, nacional e mundial, já que aproxima diariamente as pessoas em torno de notícias e diversão.”, diz Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga.

Confira a programação:

18/9, das 19h às 22h – Oficina de Produção Audiovisual para Redes Sociais, Integrando a Inteligência Artificial

A atividade tem o objetivo de elevar as habilidades de produção audiovisual e estratégias de mídia social. A oficina vai dar um mergulho no universo da criação de conteúdo digital utilizando as mais recentes tecnologias de inteligência artificial.

Por Mandy Ferreira – profissional tem sete anos de experiência como produtora audiovisual e é bacharela em Artes, Design e Cinema. Comunicadora e especialista em Marketing e é conhecida por apresentar o quadro “Cine Clube” na Rádio Clube de Votuporanga.

19/9, das 19h às 22h – World Café: A Amplitude do Mercado de Trabalho da Comunicação – mudanças e qualificações

O bate-papo será em formato de world café, trazendo a experiência da nossa metodologia de ensino para os participantes, terá a presença de profissionais da área de comunicação que fizeram o curso de Radialista no Senac e vai possibilitar ao público conhecer as oportunidades que o mercado de trabalho da comunicação oferece. Confira as participantes:

Meg Monteiro – formada em Radialista pelo Senac Votuporanga e graduanda em Jornalismo pela Universidade Paulista-Unip. Em 2000 iniciou como sonoplasta na Rádio Cidade de Votuporanga e trabalhou também na Rádio Comunitária Nossa FM 87,9. Hoje é apresentadora e locutora na Rádio e TV Unifev, além de proprietária da Rádio Gospel Adonai Web.

Gabriela Barreto – há nove anos com comunicadora, jornalista, radialista, locutora, operadora, apresentadora, cantora e mestre de cerimônia. Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Unifev e radialista formada pelo Senac Votuporanga.

Stephani Barbará – formada em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo e radialista pelo Senac Votuporanga. Atua como radialista locutora na rádio Alvorada 95,3 FM, além de somar oito anos de experiência na TV Unifev, tendo como atividade exercida: apresentação de telejornal, reportagens, edição de matérias, apresentação de programas sobre diversos temas, entre outros.

21/9, das 19h às 22h – Palestra – A Voz Feminina na Comunicação

O encontro vai abordar a importância da voz feminina na comunicação como fonte de transformação do mundo. A palestrante explora o papel vital das mulheres na indústria da comunicação e como suas vozes estão promovendo mudanças significativas.

Por Regina Bittar – com mais de 20 anos de atuação como locutora no mercado publicitário, a profissional é mestre de cerimônias e apresentadora. Ficou conhecida por ter sido a primeira voz do Google tradutor e a primeira voz da Siri no Brasil. Recentemente lançou sua plataforma online com cursos online, mentoria e speech coaching sobre Voz & Mercado.

Como primeira mulher eleita presidente do Clube da Voz, associação com mais de 25 anos de existência formada por locutores publicitários, foi produtora executiva da série Ouço Vozes e mentora da plataforma EAD E-loc.

Inscrições

Para participar, basta se inscrever no link https://eventos.sp.senac.br/evento/a-mulher-no-radio/

Entrada é gratuita.

O Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3221 – Nova Boa Vista.