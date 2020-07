“A MAGIA DE NARRAR” – Projeto entre alunos faz sucesso e desperta o protagonismo de cada um

Projeto criado durante a pandemia, fez o maior sucesso entre alunos dos 6º anos da PEI E.E. Leonardo Lopes Bomfim, de Nova Luzitania

A professora Nuely Aparecida Paiva enxergou no projeto uma maneira de ampliar a imaginação das crianças

A professora Nuely Aparecida Paiva preocupada com o novo cenário Educacional, e em especial com os 6º anos que sempre requerem um olhar mais cuidadoso, por serem alunos que acabam de chegar à rede Estadual e ainda vivem momento de adaptação e precisam ser acolhidos para despertar o sentimento de pertencimento a nova comunidade escolar, viu no projeto “A Magia de Narrar” a possibilidade de aproximar os alunos da turma e dos demais alunos da escola por meio do compartilhamento de textos narrativos de diferentes gêneros, nas redes sociais e grupos de WhtasApp. “Eu estava preocupada com o distanciamento social, e claro com os meus pequenos que mal tinham chegado a nossa escola e de repente … ensino não presencial. Então, era preciso estabelecer vínculos mesmo a distância, sem perder de vista o currículo e as habilidades essenciais propostas para o ano”- “A prática de contar uma história, além de atividade lúdica, amplia a imaginação e ajuda a criança a organizar sua fala, através da coerência e da realidade. O ver, sentir e ouvir são as primeiras disposições na memória das pessoas. Contar histórias é uma experiência de interação. Constitui um relacionamento cordial entre a pessoa que conta e os que ouvem. A interação que se estabelece aproxima os sujeitos envolvidos. Os contos enriquecem nosso espírito, iluminam nosso interior, e, ao mesmo tempo, nos tornam mais protagonistas na resolução dos problemas e mais flexíveis para aceitar diferenças – disse a professora Nuely Aparecida Paiva.

A ideia foi lançada por meio de interações nos grupos das duas salas, com pequenas provocações e desafios. Foi um sucesso! Os pequenos arrasaram! Então junto com a turma o projeto foi formalizado, construído. Uma vez por mês cada aluno escolhe o gênero a ser narrado, a forma como fará o seu vídeo que circulará nas redes sociais.

Segundo a aluna Lara Helena o projeto “A Magia de Narrar” fez um link, ponte com os conhecimentos que os alunos trazem de anos anteriores, o que o torna muito significativo – “Desde pequena eu sempre gostei de ler e contar histórias, na minha antiga escola, participei de vários teatros onde pude ter a oportunidade de ser várias personagens e eu amava, achava tudo um encanto! E agora, com o projeto da minha nova escola, continuo a desenvolver as minhas habilidades e trabalhar mais a questão da minha vergonha e a minha fala. Hoje quero agradecer a todos os professores e a gestão pela oportunidade e dedicação, mas em especial a minha professora Nuely por estar me incentivando e ajudando, não só a mim, mas também a todos os meus colegas. Muito obrigada!”

A professora Nuely destaca a importância do apoio da gestão com a sua iniciativa: “A gestão da escola sempre busca apoiar práticas inovadoras que visam a interação e aprendizagem colaborativa. Nós profissionais da área da educação que estamos sempre nos reinventando, sentimos muito conforto, amparo e vontade mesmo de fazer diferença, e é claro, quando a gestão nos apoia, incentiva o impulso se torna gratificante e não poderia ser diferente, só tenho a agradecer a gestão e aos alunos por terem viajado neste projeto junto comigo. Gratidão.”

