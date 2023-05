A líderes sul-americanos, Lula defende Unasul e diz que união está acima das divergências ideológicas 

Em seu discurso de abertura, Lula ressaltou os feitos da Unasul, mas que “deixamos que ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço da integração”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu, na manhã desta terça-feira (30.mai), a cúpula dos líderes da América do Sul, no Palácio do Itamaraty, em Brasília/DF.

“Abandonamos canais de diálogo e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos. Tenho a firme convicção de que precisamos reavivar nosso compromisso com a integração sul-americana”, disse.

Lula disse ter firme convicção de que é preciso reavivar o compromisso com a integração sul-americana. “O que nos reúne hoje, em Brasília, é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. A determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar das nossas populações.”

“Entendemos que a integração sul-americana é essencial para o fortalecimento da unidade da América Latina e do Caribe. Uma América do Sul forte, confiante e politicamente organizada amplia as possibilidades de afirmar, no plano internacional, uma verdadeira identidade latino-americana e caribenha.”

O presidente declarou que “elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica”.

Representantes de 11 países estão no local para a reunião: Alberto Fernández, presidente da Argentina; Luís Arce, presidente da Bolívia; Gabriel Boric, presidente do Chile; Gustavo Petro, presidente da Colômbia; Guillermo Lasso, presidente do Equador; Irfaan Ali, presidente da Guiana; Mário Abdo Benítez, presidente do Paraguai; Chan Santokhi, presidente do Suriname; Luís Lacalle Pou, presidente do Uruguai; Nicolás Maduro, presidente da Venezuela; e Alberto Otárola, presidente do Conselho de Ministros do Peru.