A LEI DA ATRAÇÃO 

Tudo acontece conforme as leis da física. Desde a formação de um simples átomo até a formação dos planetas, tudo é regido pela força da atração. Semelhante atrai semelhante. Não acredite que os opostos se atraem, pois isso é balela. Sei que pode parecer estranho num primeiro momento, diante do ditado popular “os opostos se atraem”, mas a verdade é que atraímos aquilo que emanamos e com o que somos parecidos em essência. Isso se aplica não só a pessoas, mas também situações que nos colocam à prova.

Se você compreendeu o texto acima, de imediato questionou e pensou: “Ah tá, por acaso que gosto de não ter dinheiro, de ter dívidas, de ter problemas, de sofrer etc?” A resposta à sua divagação está na Bíblia. Você já leu Mateus 13:12? Compreendeu o que está implícito naquela escritura?

Se você pensou que essa escritura é injusta e que nela está a mensagem passada pelo refrão da música do grupo “As Meninas” – “e o rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre” – está enganado. Há um termo implícito ali que, talvez, passe despercebido quando lido sem a noção do amor de Deus.

Para explicar esse trecho, vou contar algo que aconteceu recentemente comigo. Fui à uma loja comprar alguns itens e comecei a conversar com a proprietária. Ela é muito educada e gentil, mas eu percebi em seus olhos um certo desânimo. Ela desabafou falando que as vendas tinham caído bastante e que este teria sido o ano com menor movimento. Perguntei: você agradece por tudo o que tem todos os dias? Ela respondeu: eu oro todas as noites, mas estou muito preocupada e já acordo pensando nas contas. Não vou me alongar em descrever toda a conversa, porque chegamos ao ponto crucial deste texto.

Vejamos, a palavra “reclamar” é uma formação por derivação da palavra “clamar”, que significa “pedir insistentemente”, e o prefixo “re” que significa “repetição”. Dessa forma, reclamar traz em seu significado implorar por mais daquilo que se reclama. O universo, por sua vez, através da lei da atração, envia mais desafios, pois é isso que está emanando.

Por sua vez, quanto mais gratidão você tem, mais daquilo que você agradece chega até você. A gratidão possui um magnetismo universal. Devemos agradecer por mais um dia de vida, pela casa que nos abriga da chuva, pela roupa que protege nossos corpos, pela comida que está em nossa mesa, pela família que nos cerca, pelo trabalho que garante o nosso pão, dentre muitas outras coisas. Quanto mais se é grato, do vem do latim gratus que deriva de gratia que significa graças, mais agradecido você se torna e mais abundância entra em sua vida.

Tornando ao versículo bíblico de Mateus: “Porque àquele que tem (gratidão), se dará, e terá em abundância; mas àquele que não tem (gratidão), até aquilo que tem lhe será tirado. (Mateus 13:12). Até Jesus agradecia antes de cada milagre. Perceba, Ele, filho de Deus, agradecia antes do milagre. Então por que você, filho e servo de Deus, insiste que Ele precisa provar a você que existe, te dando coisas boas e tudo o que você deseja, sem uma ponta de gratidão, empatia, amor e fé?

Acredite, mesmo na adversidade, há sempre algum aprendizado que será importante ao nosso progresso e evolução. Ainda que enfrentemos intempéries, sairemos melhores, mais fortes e conscientes da nossa jornada e do nosso papel no mundo. Nada é por acaso. Tudo tem uma explicação e um fundamento, mas a partir do momento em que se agradece pela oportunidade de vencer, mais vitorioso se tornará.

Em sua vida, essa lei funciona através dos seus pensamentos e ações. Quanto mais pensar em problemas e desafios, mais os terá. Quanto mais agir de maneira egoísta e arrogante, mais negatividade atrairá. Quanto mais pensar em alegria, facilidades e glória, mais disso atrairá. Não importa qual é sua situação atual, a gratidão cumprirá a lei da atração e a graça será manifestada em todas as áreas de sua vida. Não esmoreça.

Para finalizar este texto, agradeça por saber ler, por ter acesso a este texto, por ter inteligência para compreender as mensagens, pela água limpa que te mantém hidratado, pela comida sobre a mesa, pelas vestes que usa, enfim, por tudo o que tem de mais simples, mas que te garante a possibilidade de seguir sua jornada de vida.

Feliz Ano Novo.

Alexandra A.S. Fernandes: Graduada em Letras – Português/Espanhol pela UNIP. Pós-graduada em Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa e Espanhola pela UCAM. Autora do livro – Autismo – Ensinar aprendendo e aprender ensinando. Diretora Social e Acadêmica da ACILBRAS. Funcionária pública e Professora de Análise Linguística do Piconzé Anglo e HF Cursos Jurídicos. Escritora, Terapeuta Integrativa, Astróloga e Artesã. Redes sociais: Instagram @profa_alexandra e @aora_terapias; Youtube Profa. Alexandra – Tirando dúvidas de português.