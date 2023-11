A Jóia inaugura decoração de Natal neste sábado 

Sinônimo de decoração natalina há décadas, a loja que fica no cruzamento das ruas Amazonas com Santa Catarina, apresenta a versão 2023 a partir das 20h.

A Jóia de Votuporanga inaugura neste sábado (18.nov) sua tão aguardada e tradicional decoração natalina, que poderá ser admirada pelo público do município e de toda região.

A loja localizada na esquina da Rua Santa Catarina com a Rua Amazonas é sinônimo de decoração natalina todos os anos, há décadas sempre com riqueza de detalhes além de um brilho encantador, transformando a joalheria em um verdadeiro cenário mágico.

Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para criar uma atmosfera encantadora e envolvente. Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga, Elza Mara Pignatari, diretora geral das lojas A Jóia falou sobre o costume que já é considerado herança cultural, acompanhe:

DV: Há quanto tempo A Jóia realiza a tradicional decoração de Natal?

“A jóia realiza essa tradicional decoração de Natal desde a década de 60 quando meus pais decoravam apenas a parte interna da loja, as vitrines da loja. Então essa decoração sempre existiu. O coração de Natal sempre foi feito, mas era sempre na parte interna da loja, com as vitrines bem decoradas, bem sofisticadas.”

DV: Quais são os elementos principais da decoração de Natal na joalheria para esse ano?

“Os elementos principais são: Papai Noel, a Mamãe Noel e o Nicolau, eles são os elementos principais do Natal, além das luzes um total de 20 mil lâmpadas para a decoração deste ano!”

DV: Como a decoração de Natal contribui para a atmosfera festiva na joalheria?

“No preparo, já contribuímos para essa atmosfera festiva desde o início. Ao sermos nós mesmos a preparar, contagiamos todos no processo de enfeitar tanto o exterior, com uma equipe de funcionários dedicada, quanto o interior das lojas, incluindo as vitrines que também são feitas pelos próprios funcionários. Dessa forma, promovemos o engajamento de toda a equipe e entramos no clima natalino.”

DV: Quais são as reações das pessoas em relação à decoração tradicional da A Jóia?

“A reação das pessoas é geralmente positiva, tanto em Votuporanga quanto na região, com cerca de 95% de aprovação. A decoração é abraçada, vivenciada e emociona as pessoas. É normal haver uma parcela que não goste ou critique, mas nosso objetivo é agradar a maioria e trazer um clima de paz e amor para a cidade e região. Algumas pessoas podem não gostar do Natal e acabam expressando isso de forma negativa.”

DV: Como a decoração de Natal na joalheria evoluiu ao longo dos anos?

“A decoração da loja foi se desenvolvendo à medida que sentíamos a necessidade. Com o surgimento de novas tecnologias, buscamos aprimorar e trazer coisas mais bonitas para a cidade. Ainda temos ideias para o próximo ano, como a utilização de tecnologia em pixel LED, que pode estar mais acessível. Conforme sentimos a necessidade de evoluir, buscamos trazer essas melhorias. Falando sobre a evolução na decoração, houve uma mudança no vestuário do Papai Noel. No ano passado, eles estavam de verde em comemoração aos 70 anos da loja, e este ano estão usando uma roupa de tecido cru com toques sofisticados de paetês. Essa mudança é uma quebra de paradigma, mostrando que o Papai Noel não precisa ser apenas vermelho. Em lojas de decoração sofisticadas em São Paulo, por exemplo, é possível encontrar roupas douradas, cruas e em tons neutros para o Papai Noel. É importante abrir a mente e quebrar os paradigmas em relação ao visual do Papai Noel.”

Vale ressaltar que essa época do ano fortalece ainda mais a confraternização entre as pessoas e o resgate do amor ao próximo.

Ao final da entrevista Elza Mara Pignatari deixou um convite para que todos participem e prestigiem a decoração da loja A Jóia: “Gostaria de convidar a todos de coração aberto para virem assistir ao nosso maravilhoso show de Natal, onde quebraremos os paradigmas e olharemos o Papai Noel com uma nova perspectiva. Neste ano, o tema do show é “Natal de Paz”, uma mensagem tão necessária para o mundo atual. Deixemos as críticas negativas de lado e foquemos nas construtivas. Venham ouvir, assistir e cantar junto com o Papai Noel, pois tenho certeza de que irão se emocionar com a mensagem de amor que ele transmite. As luzes estão incríveis e convido a todos da região a virem prestigiar o nosso show de Natal neste sábado, dia 18 de novembro, a partir das 20h!”

Compareça, traga sua família e amigos e venha viver o clima encantado e mágico do Natal!

Por Andrea Anciaes