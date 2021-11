A Joia inaugura decoração de Natal nesta quinta-feira 

Os shows na A Joia seguem até 06 de janeiro, das 19h30 até às 22h30, com apresentações a cada 30 minutos.

A loja A Joia localizada na esquina da Santa Catarina com a Amazonas no coração de Votuporanga/SP é sinônimo de decoração natalina todos os anos, há décadas, atraindo admiradores do município e também da região. Em 2021, ano marcado pela travessia da pandemia da Covid-19 a expectativa da retomada do comércio é grande, assim como pelo show de luzes e sensações que deve atrair expectadores em seu lançamento a partir desta quinta-feira (25.nov), às 20h.

Ao Diário, Elza Mara Pignatari, diretora geral das lojas A Joia, explicou que costume de decoração remete a tradição familiar, por volta de 1.952: “Decoravam mais a parte interna das lojas. Não era comum decorar a parte externa de qualquer estabelecimento da cidade. Só no final da década de 90 que passamos a trabalhar com a proposta de um Natal iluminado. Agora, boneco que fala e gesticula é só nos últimos 20 anos”, pontuou.

Perguntada sobre à loja ser um dos marcos natalinos do município, a gestora foi categórica ao afirmar: “Nunca houve essa intenção ou pretensão. Sempre fizemos por gostar do período do ano, fazemos por satisfação, pelo prazer de compartilhar com crianças e adultos um momento de alegria; um momento, onde esquecemos os problemas, deixamos um pouquinho de lado nossas preocupações. O intento é sempre apresentar uma atração diferente, compartilhar algo atrativo e inovador”.

Elza Mara contou com exclusividade, uma novidade e seu significado potencializado: “Temos o Papai Noel, as bolas de Natal, a trilha sonora, os elementos natalinos costumeiros, aos quais não podemos fugir. Mas, esse ano, temos corações. Exatamente pelos momentos que atravessamos durante a pandemia com lockdowns, incertezas quanto à vacina, dúvidas diversas, períodos de afastamento uns dos outros; então, é hora de plantar em nossos corações sementes de esperança. Celebrar o Natal com responsabilidade, consciência e muito amor. Tudo isso para que possamos comemorar muitos e muitos natais”.

Os shows na A Joia seguem até 06 de janeiro, das 19h30 até às 22h30, com apresentações a cada 30 minutos.