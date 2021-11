A importância de uma alimentação saudável e equilibrada para a saúde

A alimentação saudável e equilibrada, rica em vitaminas e minerais, acompanhada da prática de atividade física regular, pode trazer diversos benefícios para a saúde

Manter uma alimentação saudável ao longo da vida evita não só a má nutrição em todas as suas formas, mas também uma gama de outras condições de saúde. No entanto, o aumento da produção de alimentos processados, a rápida urbanização e a mudança de estilos de vida deram lugar a uma alteração nos padrões alimentares.

As pessoas agora consomem mais alimentos ricos em calorias, gorduras, açúcares livres e sal/sódio e muitas não comem frutas, vegetais e outras fibras alimentares o suficiente.

A composição exata de uma dieta diversificada, equilibrada e saudável varia de acordo com as características individuais de cada pessoa: idade, sexo, estilo de vida e grau de atividade física, contexto cultural, alimentos disponíveis localmente e hábitos alimentares. No entanto, os princípios básicos do que constitui uma alimentação saudável permanecem os mesmos para todas e todos.

Uma alimentação saudável, diferentemente do que muitos pensam, não é uma alimentação cheia de restrições ou sem sabor. Uma alimentação saudável é aquela que garante, principalmente, que seu organismo esteja recebendo todos os nutrientes de que ele precisa. Para ser uma alimentação realmente saudável, é preciso pensar em variedade, equilíbrio, quantidade e na segurança dos alimentos que estão sendo ingeridos.

O jornal Diário de Votuporanga conversou com Lígia Maria Toloni do Armazém Saudável que falou sobre a importância de uma alimentação saudável para a saúde, acompanhe:

DV: O que é ser mais saudável?

“Saudável é aquilo que é bom pra saúde, ser mais saudável é ter uma alimentação equilibrada de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo, regado também ao consumo de muita água, principalmente na nossa região que tem temperaturas elevadas. Dessa forma, uma alimentação saudável é variada e adequada em nutrientes.”

DV: Princípios básicos da alimentação saudável:

“São os princípios básicos da alimentação saudável: variedade, moderação e equilíbrio.

Variedade é uma alimentação com diferentes tipos de alimentos; moderação é a quantidade certa de alimentos, nem mais nem menos do que o organismo precisa e equilíbrio é o consumo de alimentos variados respeitando as quantidades.”

DV: Quais os benefícios de uma alimentação saudável para a saúde do intestino e do cérebro?

“Temos relatos diários de clientes que consomem diariamente nossa alimentação e tem um funcionamento regular do intestino, melhora no sistema digestivo, com a consequente redução da dor no estômago, melhora da circulação sanguínea com equilíbrio de colesterol, triglicerídeos e glicemia, porque priorizamos uma alimentação sem temperos industrializados, sem frituras, sem farinha branca, sem óleo de soja.”

DV: Como manter uma alimentação saudável no dia a dia?

“Faça refeições com calma, mastigue bem os alimentos, evite a ingestão de líquidos durante a refeição, tenha horários para as refeições, crie um ritmo para seu organismo, alimente-se a cada 3 horas, priorizando o consumo de alimentos integrais, frutas e hortaliças. Evite alimentos refinado e industrializados, beba bastante água!”

Lígia ainda ressalta: “A alimentação saudável é mais do que um consumo de alimentos diários, é uma mudança de hábitos alimentares, que acontece diariamente e com árduo sacrifício, isto porque alimentos fritos, gordurosos, alimentos que contém açúcar, lactose e farinha branca são mais fáceis de serem encontrados para consumo, muitas vezes num valor mais baixo que os saudáveis, além de serem elaborados mais rapidamente e com diferentes sabores industrializados, no entanto trazem inúmeros prejuízos á saúde e portanto devem ser evitados”, finaliza.

Vale ressaltar que o Ministério da Saúde salienta que não basta apenas ter cuidado com os alimentos para ter-se uma alimentação saudável, é imprescindível também se alimentar em locais adequados e dedicar um tempo para fazer do ato de comer um momento de prazer.

Investir em uma alimentação adequada é, portanto, investir na sua saúde!

