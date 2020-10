A história da Catedral – Parte II

Dando continuidade ao texto da semana passada, iremos retomar um pouco mais a história da Catedral e da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá! Com a finalização da nova igreja, inicia-se a demolição da antiga (mais precisamente em outubro de 1958), para a construção do jardim e da fonte luminosa na futura praça Dr. Fernando Costa.

Já os famosos e radiantes vitrais iniciam a fixação em fevereiro de 1960. Em agosto de 1961, temos, por sua vez, a construção das torres (primeiro a do lado Leste), e em novembro de 1963, é finalizada a do lado Oeste. No mês de janeiro de 1964, o altar de mármore é consagrado também por Dom Lafayette Libânio (Bispo da diocese de São José do Rio Preto) – quase um mês após o início da sua construção.

Saudoso Frei Arnaldo celebrando a missa no novo altar.

Início da construção da torre Leste

Ao longo do ano de 1966 tivemos a inauguração dos Lustres, o início da pintura dos forros, o piso de mármore e a pintura do foro foram finalizados em novembro do mesmo ano. As luzes vermelhas (iluminação de alerta para as aeronaves) foram colocadas em dezembro de 1973. Por fim, em maio de 75 ocorreu a inauguração dos relógios, finalizando a saga da construção.

Operários trabalhando na torre do lado Oeste.

Selo comemorativo dos 70 anos, em 2013

Do início lá em 1943 até os dias atuais, a paróquia teve inúmeros colaboradores dos quais deixamos aqui registrada a nossa homenagem, às pessoas que dedicaram seu tempo e força para a realização deste sonho. A igreja fora elevada à Catedral no dia 20 de julho de 2016, quando o Papa Francisco criou a diocese de Votuporanga e nomeou seu primeiro bispo, Monsenhor Moacir Aparecido Freitas. Dessa forma, a diocese foi desmembrada das dioceses de Rio Preto e de Jales, sendo sufragânea da Arquidiocese de São José do Rio Preto. A diocese de Votuporanga é formada pelas cidades de: Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias.