“A Freira 2” em cartaz no Novo Cine Votuporanga

Os amantes do terror têm um motivo para ficarem animados: “A Freira 2“, o novo filme do universo “Invocação do Mal”, inicia nesta quinta-feira (07) no Novo Cine Votuporanga, o filme promete trazer suspense e arrepios para as telonas.

“A Freira 2” continua a história do sucesso de 2018, quatro anos após os eventos do filme anterior. A Irmã Irene, interpretada por Taissa Farmiga, volta como protagonista. Ela enfrenta novamente a presença demoníaca de Valak, a temida freira demônio, que agora espalha medo em um colégio interno exclusivo para meninas. Além de Farmiga, Jonas Bloquet também retorna no papel de Maurice Theriault.

Sob a direção de Michael Chaves, conhecido por seu trabalho em filmes como “A Maldição da Chorona” e “Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio”, “A Freira 2” traz a promessa de mais sustos e reviravoltas. A produção é realizada pela New Line Cinema, The Safran Company e Warner Bros Pictures.

O elenco conta com a participação de Storm Reid, conhecida por sua atuação em “Uma Dobra no Tempo” e na série “Euphoria”, e Anna Popplewell, da trilogia “As Crônicas de Nárnia”, que fazem sua estreia na franquia.

Sinopse e Enredo: “A Freira 2” se passa na França de 1956, onde um padre é assassinado e uma ameaça maligna começa a se espalhar. A trama segue a Irmã Irene em seu confronto com Valak, a freira demoníaca, enquanto enfrentam forças sobrenaturais.

O universo “Invocação do Mal” é uma das franquias de terror de maior sucesso da história do cinema, arrecadando mais de US$ 2 bilhões em todo o mundo. Vários títulos da franquia ultrapassaram a marca de US$ 300 milhões em bilheteria, e “A Freira” é o filme mais bem-sucedido da série.

Preparem os crucifixos! A freira mais aterrorizante dos cinemas está de volta!

