‘A favela venceu’: emoção marca assinatura da compra da área para desfavelamento em Votuporanga 

Ato realizado no sábado, contou a presença de moradores, líderes comunitários, autoridades e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari.

Considerado o primeiro passo para o desfavelamento na zona sul de Votuporanga/SP, a cerimônia para a assinatura da escritura da área onde serão construídas cerca de 180 casas, dando fim, então, às últimas favelas do município, após uma demanda de 50 anos, foi marcada pela emoção do atual prefeito Jorge Seba (PSDB) e demais presentes, na manhã do último sábado (4), na praça da Estação.

O ato foi animado pela tradicional Banda Zequinha de Abreu e contou com a presença do prefeito, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Vanzella Seba; além de líderes comunitários, como: Rodrigo Colorido, Rita Gouveia, Diego Miranda; vereadores, na figura do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB), do gerente regional da CDHU, Osvaldo Carvalho; e do deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB).

Também prestigiaram o evento, os ex-prefeitos: Atílio Pozzobon e Júnior Marão; além de secretários municipais.

Entre os líderes comunitários que usaram a palavra no evento, Diego Miranda afirmou: “Não tenho muito o que falar, só tenho a agradecer. Porque foram muitas lutas, foram muitas reuniões, o Juninho [Júnior Marão] teve que aguentar eu lá brigando, mas graças à Deus deu certo. Hoje estamos aqui, e porque o slogan da favela é ‘A Favela Venceu’? Porque nós vencemos lutas, nós vencemos enxurradas, nós vencemos escorpiões, nós vencemos a batalha do dia a dia da gente”.

Já o presidente da Alesp, Carão Pignatari, afirmou que, com a assinatura da escritura, Votuporanga marcou “a história do fim das favelas na cidade”: “Nós vamos fazer e essa será uma habitação de qualidade para cada um de vocês que merecem e estão esperando há tanto tempo aqui em Votuporanga. Eu fico muito realizado. Acho que hoje Votuporanga está dando um grande passo. E assim que você estiver com o terreno registrado, não tenha dúvida que eu vou correr atrás todos os dias para que a gente consiga, rapidamente, começar as obras, distribuir as casas, que é um direito de cada um de vocês”.

Rita Gouveia, resumiu a trajetória da causa até aquele momento: “A satisfação é muito grande. A gente ficou velho. Eu já tenho neto, daqui a pouco terei bisneto, e as casas não tinham saído ainda. Conforme o tempo passa, as coisas caem no esquecimento. Mas que bom que o desfavelamento não caiu. Que bom que vai ser realizado o sonho de cada um de nós aqui. A gente já chorou muito por essas casas. A gente sonhava que esse dia ia chegar. E esse dia, com a graça de Deus chegou”, salientou.

Já o prefeito Jorge Seba, acompanhado pela esposa e de sua neta Julinha, brincou ao dizer que o presidente da Alesp, Carlão Pignatari havia lhe dito que ele ‘chorava muito’, enquanto Rodrigo Colorido afirmava que ele ‘falava pouco’, ainda iria se emocionar mais uma vez naqueles próximos instantes; porém, voltando para a assinatura da compra da área, continuou: “É uma grande conquista, especialmente para esses moradores. Cerca de 180 a 200 famílias vão ter a tão sonhada casa própria. Assinamos hoje a compra da área onde eles vão se estabelecer as construções. Agora, o governo do Estado vai nos repassar os recursos”.

Após os trâmites protocolares, Rita Gouveia e demais líderes comunitários voltaram ao palco para pedir, desta vez, ao presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, que coloque em votação na Casa de Leis, um projeto para dar às ruas do novo bairro votuporanguense, nomes de falecidos moradores das áreas Matarazzo, Esmeralda, Alvim Algarve e Olímpio Formenton; além de nominar o loteamento com o nome de José Arthur Seba, o ”Thui” [filho de Jorge Seba e Rose, pai Julinha], falecido em 2017.

Serginho afirmou que o pedido será acatado junto ao Poder Legislativo.

Desta vez, não foi possível disfarçar a emoção dos presentes e nem do prefeito Jorge Seba, que agradeceu o gesto: “Eu fico feliz e agradeço a Deus a oportunidade de servir. Eu e a Rose estamos fazendo isso, junto ao Cabo Valter, como vice, e a esposa dele, Edite. A nossa prioridade é servir à população”.