“A conquista verdadeira é aquela que gera empregos e renda para a cidade, que coloca comida na mesa da população” – Carlão Pignatari

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo acompanha o governador João Doria em cerimônia que oficializa Olímpia como 1º Distrito Turístico do Estado de São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participa, nesta quinta-feira, dia 2 de setembro, em Olímpia, do evento que vai oficializar o município como o 1º Distrito Turístico do Estado de São Paulo, ao lado do governador João Doria.

“O investimento em turismo melhora a infraestrutura regional e movimenta diversos setores, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a população local. A conquista verdadeira é aquela que gera empregos e renda para a cidade, que coloca comida na mesa da população”, afirma Pignatari.

A lei 17.374/21, que cria os distritos turísticos no Estado, foi pautada pelo presidente da Alesp e aprovada pelos parlamentares em junho deste ano. A sanção desta Lei vai melhorar a infraestrutura e incentivar investimentos turísticos em todo o Estado, além de gerar emprego e renda para a população.

Além de Doria, Carlão estará acompanhado pelo secretário de Estado de Turismo e Viagens, Vinicius Lummertz, pelo deputado federal Geninho Zuliani, e do prefeito de Olímpia, Fernando Cunha, além de outras autoridades, na inauguração de um novo resort na cidade, o segundo maior multipropriedade do País, com mais de 1 mil unidades habitacionais, investimento que já foi fruto desta nova realidade turística na região.

Há inúmeras regiões de grande potencial para se tornar Distritos Turísticos no Estado, entre elas, Olímpia. Estes distritos serão áreas de fomento ao setor, com alto impacto na oferta de empregos e no fluxo de turistas. Ao se tornarem distritos turísticos, os municípios, como acontece agora com Olímpia, terão condições especiais para atrair investimentos privados, fomentar o empreendedorismo e potencializar a vocação turística da região, setor econômico que mais cresce no país. O governo estadual regulamentou, por meio de decreto publicado na quinta-feira (26), a instituição dos Distritos Turísticos no Estado de São Paulo. O governo paulista e a Alesp assumiram com esta nova Lei, utilizar como política pública o desafio de apostar no desenvolvimento turístico como motor da economia.

Bolsa do Povo

Na cidade, Carlão Pignatari também participa da entrega de vouchers do Vale Gás –ação assistencial do programa Bolsa do Povo que prevê o pagamento de três parcelas de R$ 100, cada, a famílias em situação de vulnerabilidade social– e do programa Alimento Solidário.

O programa Bolsa do Povo foi aprimorado e aprovado pelos deputados e deputadas da Alesp em abril. A estimativa neste ano é desembolsar até R$ 1 bilhão em ações assistenciais a famílias carentes do Estado. A Alesp também doou 150 mil cestas básicas ao Alimento Solidário.

“Fico feliz de poder contribuir desta forma com a região. Por isso, meu trabalho é garantir aos prefeitos o acesso às emendas necessárias, dando autonomia para as indicações de onde o governo do Estado deve investir os seus recursos, passando para os prefeitos o poder de colocar os investimentos do governo do Estado onde são mais importantes para as suas cidades”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari.

Região Metropolitana

Em tempo recorde, a Alesp, sob a presidência de Carlão Pignatari, também aprovou em agosto a criação da Região Metropolitana de São José do Rio Preto. Olímpia é um dos 37 municípios integrantes. Isso vai permitir projetos e soluções pensados regionalmente e conjuntamente entre os municípios, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

“A região noroeste paulista tem se mostrado um importante eixo de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, seja na área do turismo, do agronegócio, da indústria ou de serviços. E eu, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, fico orgulhoso em criar condições para que tudo isso aconteça da melhor maneira, por meio das leis. É uma conquista para toda a população”, disse Carlão Pignatari.

Resort

No evento, o presidente da Alesp participa ainda da inauguração do maior resort multipropriedade do Brasil, o Solar das Águas Park Resort. Com investimento de R$ 435 milhões, mil apartamentos e capacidade para receber até 6 mil pessoas, o Solar das Águas está instalado no Parque do Sol, primeiro bairro planejado de resorts do país, em Olímpia – uma área de 380 mil m² prevista para abrigar até seis resorts, centro comercial e centro de convenções em um masterplan de 15 anos, ampliando a relevância da cidade no cenário do turismo nacional.