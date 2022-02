“A concessão do aeroporto de Rio Preto é uma virada de chave para o desenvolvimento regional e do turismo”, diz Carlão Pignatari 

Presidente da Alesp esteve em São José do Rio Preto nesta sexta (4), ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia, para importantes anúncios à região noroeste paulista.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou, nesta sexta-feira (4), ao lado do vice-governador Rodrigo Garcia, da assinatura do contrato de concessão do aeroporto de São José do Rio Preto e também dos aeroportos de Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Assis, Dracena, Votuporanga, Penápolis, Tupã, Andradina e Presidente Epitácio.

Para o deputado, a concessão do aeroporto de São José do Rio Preto significa uma virada de chave na história do desenvolvimento regional e do turismo no noroeste paulista. “São Paulo tem feito o dever de casa, e as concessões são exemplo disso. O aeroporto de São José do Rio Preto entrou no programa de concessões com boas chances de se tornar um aeroporto internacional. É um momento histórico para a população”, disse.

Os aeródromos integram o Bloco Noroeste das concessões estaduais. O consórcio Aeroportos Paulistas (ASP) venceu a concessão do bloco ao oferecer R$ 7,6 milhões –valor 11,14% maior que o preço mínimo ofertado. O contrato prevê R$ 181,2 milhões em investimentos ao longo da concessão de 30 anos, para ampliação da capacidade, melhoria da operação e adequação à regulação.

Para os primeiros quatro anos de operação, os investimentos são de R$ 62,3 milhões. “Essa iniciativa vai gerar empregos e renda para diversas famílias de Rio Preto e região. Com isso, a roda da economia vai girar, beneficiando milhares de pessoas. É assim que São Paulo cresce e continua se desenvolvendo. Parabéns ao governador João Doria e ao vice-governador Rodrigo Garcia, que sabem administrar o Estado de São Paulo e beneficiar a todos os paulistas, sem distinção”, disse Carlão Pignatari.

Estradas Vicinais

Na cerimônia realizada em São José do Rio Preto, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, também falou sobre o programa Novas Estradas Vicinais, que prevê R$ 3,3 bilhões em 333 obras de recuperação de 3,4 mil quilômetros de vicinais em todo o Estado. A expectativa é gerar mais de 30 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas.

“O programa Novas Estradas Vicinais contemplou grande parte da nossa região noroeste. São obras que já estão acontecendo e que nas pequenas cidades resolverão para sempre o problema de acesso entre os municípios. Isso significa mais segurança no dia-a-dia da população, mais agilidade e respeito com as pessoas, além do ganho na economia, com facilidade no escoamento da produção agropecuária”, afirmou o presidente da Alesp.

Em São José do Rio Preto, Carlão Pignatari também participou da entrega de viaturas para o policiamento rural. As 100 caminhonetes são da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, e farão a segurança na área rural dos municípios. “O programa Segurança no Campo é excepcional para dar garantia e segurança para os moradores do campo, que às vezes são muito idosos”, disse o presidente do Parlamento paulista, ressaltando também o programa Rotas Rurais, que gera endereço e localização por GPS das propriedades rurais em todo o Estado de São Paulo.

Na cidade, também foram anunciados investimentos nas áreas do esporte e infraestrutura. Para Rio Preto, foi assinado pelo vice-governador Rodrigo Garcia o repasse de R$ 1,6 milhão para a construção de três Areninhas, que contarão com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação LED. As Areninhas serão construídas com materiais modulares, portanto, podem ser facilmente modificadas conforme as necessidades do município.

Carlão Pignatari acompanhou ainda a assinatura da autorização do repasse de R$ 11,2 milhões para construção de 335 moradias, por meio do Programa Nossa Casa – CDHU, nos municípios de Macedônia, Nova Granada e Riolândia. As residências terão 52,96 m² de área privativa, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.