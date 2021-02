A cidade de São Paulo e o interior paulista terão mais voz na Câmara dos Deputados, afirma Fausto Pinato

A vitória do deputado federal Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados irá reforçar as bases do Progressistas na cidade de São Paulo e no interior paulista. É o que afirma o vice-líder do partido na Câmara, deputado federal Fausto Pinato, seu principal aliado na corrida à presidência no estado.

Lira foi eleito com 302 votos, quase o dobro em relação ao segundo colocado. O presidente eleito da Câmara dos Deputados defendeu o diálogo com todos os parlamentares, o respeito às lideranças de partidos e de blocos e a autonomia dos relatores de propostas. Ele destacou ainda a importância de um parlamento independente e altivo, que trabalhe em conjunto com os poderes pela retomada do crescimento. “Vamos juntos mudar a história desta Casa. O Brasil precisa crescer”, afirmou Lira.

Fausto Pinato foi um dos maiores articuladores de Arthur Lira na campanha à presidência da Câmara no estado de São Paulo. Com a vitória, Pinato destacou que a cidade de São Paulo e o interior paulista terão mais voz no parlamento federal. “Vamos respeitar as diferentes visões políticas e, principalmente, a democracia. O estado de São Paulo será muito bem representado na Câmara dos Deputados”, garantiu o vice-líder.

Pauta Emergencial

Em seu discurso aos colegas, Arthur Lira ressaltou que a prioridade é amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da crise da pandemia. “Temos que vacinar, vacinar e vacinar o nosso povo. Temos que buscar também o equilíbrio das contas públicas. Vamos discutir com o Senado uma pauta emergencial para encaminhar os temas urgentes que precisam de decisões imediatas. Não serei eu que irei dizer, seremos nós”, disse o novo presidente da Câmara.