A cantora Sophia Ardessore apresenta ‘Porto da Paz’ seu novo álbum no FLIV

A cantora de samba-jazz sobe no palco do Fliv neste domingo (14), a partir das 21h.

por Andrea Anciaes

Uma das estrelas de mais ascensão no cenário da música brasileira, a cantora Sophia Ardessore foi confirmada como uma das atrações do FLIV 2022, com seu talento brilhante o show garante colocar o público presente para cantar e dançar!

Aos 20 anos, Sophia Ardessore é cantora de samba-jazz e atua profissionalmente desde os 16. Jovem cantora e estudiosa da música brasileira e do jazz, cresceu influenciada por seu avô (trompetista e músico), começou seus estudos musicais aos 7 anos de idade. Desde 2009 estuda música, mesmo ano de sua primeira apresentação ao vivo.

Além do canto, toca violão e piano. Outras influências que marcam seu trabalho são: Leny Andrade, Lô Borges, Esperanza Spalding, Tom Jobim, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Hiatus Kaiyote, Hermeto Pascoal, Marcus Tardelli, Guinga, Mônica Salmaso, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Elis Regina, João Bosco, John Coltrane, Miles Davis e Joe Henderson.

Atualmente residindo em São Paulo, lançou seu primeiro álbum, ‘Porto de paz’ em junho desse ano, a artista transita pelo universo do samba-jazz neste disco gravado com produção musical e arranjos do baixista Fi Maróstica.

Em entrevista para o jornal Diário de Votuporanga Sophia contou sobre a escolha do repertório para o show do FLIV e também seus projetos futuros, acompanhe:

DV: Como foi a escolha do repertório para a sua apresentação no FLIV 2022? Quais as expectativas para esse show?

“O repertório que vou fazer no FLIV é o repertório do meu disco novo ‘Porto de Paz’, esse é o meu primeiro trabalho lançado e estou muito feliz em poder apresentá-lo em Votuporanga, porque meus avós são daí e minha mãe também. Meu avô é uma das minhas grandes inspirações musicais, foi aí em Votuporanga que eu pude ter meus primeiros contatos com a música e com os instrumentos, meu primeiro violão era do meu tio e meu avô me deu porque estava na casa dele parado. Vai ser muito especial poder exibir esse meu primeiro trabalho para o meu avô, na cidade onde ele reside…para a minha avó também, mas ela já pôde assistir aqui em São Paulo. É gratificante apresentar esse meu primeiro trabalho lançado na cidade onde passei momentos tão lindos da minha infância.”

DV: Quais são os seus projetos futuros de trabalho?

“No começo desse ano trabalhei muito, gravei esse primeiro álbum e foi lançado em 12 de junho, no meu aniversário. Esse álbum está em todas as plataformas digitais e todos que quiserem conhecer podem ouvir. Para o segundo semestre do ano eu aspiro muitos shows, já estou inclusive trabalhando para isso. Já tenho algumas datas agendadas para fazer esse disco rodar e poder levar as minhas músicas até as pessoas. Me apresentar no FLIV é uma grande emoção e estou imensamente feliz!”

O show da cantora no palco do Fliv será no domingo 14/08 – 21h às 22:15h.

“Vai ser um momento extremamente especial e marcante. Estou fazendo tudo com muito carinho e empenho para todos!” finaliza com entusiasmo.