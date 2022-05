A cada 10 segundos, uma pessoa morre por uso abusivo de álcool 

Segundo relatório da OMS, cenário está relacionado, principalmente, às publicidades em redes sociais.

Um relatório desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado nesta terça-feira (10.mai), mostra que 3 milhões de pessoas morrem todos os anos como resultado do uso abusivo de álcool. Na prática, o número resulta em uma morte a cada dez segundos, o que representa cerca de 5% de todos os óbitos globais.

De acordo com os dados, o consumo exagerado está relacionado, principalmente, às publicidades em redes sociais, uma vez que as postagens são compartilhadas por diversos usuários, alcançando pessoas de todas as idades e classes econômicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% dos gastos com mídia das principais empresas de bebidas alcoólicas foram em promoções e anúncios de produtos.

Como principais alvos, as companhias têm os adolescentes, que são mais vulneráveis aos danos do consumo de álcool do que os adultos. A pesquisa também mostrou que a venda de produtos alcoólicos entre as mulheres é um importante setor de crescimento para as companhias de bebidas.

“O álcool rouba aos jovens, suas famílias e sociedades de suas vidas e potencial. No entanto, apesar dos riscos claros à saúde, os controles sobre a comercialização do álcool são muito mais fracos do que para outros produtos psicoativos. Uma regulação melhor, bem aplicada e mais consistente do marketing de álcool salvaria e melhoraria a vida dos jovens em todo o mundo”, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.