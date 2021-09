A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão emite nota de repúdio as ameaças e agressões sofridas por jornalistas nas manifestações de 7 de Setembro

A ABERT também pede às autoridades locais a apuração rigorosa dos fatos.

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, emitiu na manhã desta quinta-feira (9) uma nota de repúdio as ameaças e agressões sofridas por jornalistas que faziam a cobertura dos atos de 7 de Setembro.

NOTA DE REPÚDIO

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) repudia as ameaças e tentativas de agressões sofridas pelas equipes de reportagem que estavam em frente ao Ministério da Saúde, em Brasília, nesta quarta-feira (8).

Manifestantes pró-governo tentaram invadir a sede do ministério, que teve a entrada fechada por seguranças, e, do lado de fora, cercaram o cinegrafista Apolion Cumaru e o auxiliar Rogério, ambos da TV Record, e o cinegrafista do SBT, Isaque Gazineu. Acuados por xingamentos e intimidações, os profissionais foram obrigados a buscar proteção policial, tendo que deixar o local.

Todo e qualquer ato que tenha como objetivo impedir a cobertura jornalística de fatos de interesse público é uma violação à liberdade de imprensa e ao direito de informação do cidadão, garantias previstas na Constituição Brasileira.

A ABERT pede às autoridades locais a apuração rigorosa dos fatos.

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT)

A ABERT é uma organização fundada em 1962, que representa mais de três mil emissoras privadas de rádio e televisão no país, e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas.

*Informações/sbtinterior