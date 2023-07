A APAE de Votuporanga agradece aos Lions Clube Votuporanga, Lions Brisas Suaves e Fundação Lions Internacional pela doação de R$178 mil em aparelhos

O Lions Clube Votuporanga e o Lions Clube Brisas Suaves, em parceria com Fundação Lions Internacional, doaram na manhã do dia 17 de junho para APAE (Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga, aparelhos que incluem andadores, esteira ergométrica, além de uma gaiola de habilidades completa.

Os equipamentos juntos somam R$178 mil doados pelas entidades do Lions e R$40 mil que foi viabilizado pela própria APAE de Votuporanga.

Na entrega participaram: Roberto Luís de Freitas, Governador do Lions Internacional – Distrito LC6; o deputado estadual Carlão Pignatari, o prefeito Jorge Seba; Márcia Cardoso, presidente da APAE; Douglas Gianotti, diretor da APAE e presidente da FEV; Claudio Luís Romeiro, Vice-Presidente da APAE; Daniel David, presidente da Câmara Municipal; Rose Seba, presidente do Fundo Social de Solidariedade; Cabo Valter, vice-prefeito de Votuporanga; Karina Do Carmo, chefe de Gabinete do deputado Carlão Pignatari; Danilo José Gianotti, Diretor da APAE; Eloi Marques, presidente do CMPcD (Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida) e Osvaldo Carvalho, diretor regional da CDHU.

Doação viabilizada pelo Lions Clubes de Votuporanga e o Lions Clube Internacional ocorreu graças a projeto elaborado pela APAE de Votuporanga

O projeto foi elaborado pelo setor de Fisioterapia da APAE de Votuporanga com o objetivo de implementar novos equipamentos e técnicas no plano terapêutico de habilitação e reabilitação dos pacientes, promovendo acessibilidade a novas tecnologias potencializando o processo terapêutico.

A empregabilidade dos equipamentos e técnicas que compõe o projeto dentro de um programa terapêutico elaborado tem por objetivo estimular o máximo do potencial funcional do paciente, promovendo dentre outros benefícios o ortostatismo e a locomoção, sendo que tal condição é de grande relevância para o desenvolvimento cognitivo, social e psicológico do indivíduo. A experiência motora por iniciativa própria ajuda a desenvolver a maturação do sistema nervoso central, promove um novo nível de autoconsciência e aumenta as interações. Isto permite ao indivíduo desenvolver um senso de competência e iniciativa.

O projeto se subdivide em três segmentos:

Primeiro segmento: aquisição da esteira de reabilitação New Cycle

O treino de marcha de indivíduos que possuem disfunções neuromotoras está relacionado com uma pratica repetitiva do movimento da marcha, que quando realizado de maneira organizada e alinhada, levando em consideração as especificidades de cada usuário, através de adaptações necessárias, irá estimular o aprendizado motor, promovendo a ativação neuromotora e a neuroplasticidade, podendo resultar em movimentos inicias dos membros inferiores de forma autônoma, quando o usuário ainda não apresenta a marcha, porém tem a indicação do ortostatismo, ou ainda irá potencializar a qualidade dos movimentos do treino de marcha, quando o usuário já tem um padrão de marcha estabelecido.

A esteira de reabilitação New Cycle adquirida através do projeto, irá potencializar o treino de marcha sendo adjuvante do processo de reabilitação no contexto da Fisioterapia, possibilitando acessibilidade a diversos pacientes, proporcionando um adequado ambiente incentivador da evolução terapêutica objetivando a mobilidade independente e a evolução nos padrões de marcha.

Segundo segmento: aquisição de treinador de marcha italiano Kapra Medical, modelo Grillo, sendo 3 tamanhos (P, M e G)

Ser capaz de se mover de forma independente no ambiente é de fundamental importância para o desenvolvimento de habilidades sociais e interpessoais e representa um incentivo substancial para não considerar as limitações como obstáculos intransponíveis.

Dentro do campo da reabilitação, a mobilidade precoce usando um treinador de marcha oferece oportunidades para o indivíduo ficar na posição ortostática e ter os benefícios que a sustentação do peso do corpo promove, oferecendo um meio para o paciente estimular o ganho de força muscular, principalmente de membros inferiores e tronco, objetivando desenvolver habilidades para a deambulação, promovendo importantes estímulos que podem ocorrer dentro do ambiente natural do indivíduo, facilitando as atividades de vide diária.

O usuário com a prescrição para utilização do treinador de marcha, com o auxílio dos acessórios corretamente indicados de acordo com a sua especificidade, como o suporte de tronco, o estabilizador pélvico, o suporte de quadril, o controle de passos e o suporte para apoio dos braços, irá permitir o estímulo do ortostatismo, sobretudo promover condições adequadas para o treino de marcha para usuários com alto grau de comprometimento motor, de modo a oportunizar o aprendizado para iniciar o movimento e capacitar o controle muscular para cada passo, proporcionando suporte e controle na deambulação. O estímulo deve ser proporcionado no ambiente terapêutico, sempre objetivando a progressão para o meio social, simultaneamente à redução do grau de dependência do recurso terapêutico.

Os treinadores de marcha adquiridos com o projeto são da empresa Kapra Medical modelo Grillo, importados da Itália e disponibilizados em três tamanhos (P, M e G) permitindo acessibilidade a diversos pacientes de diferente idade e déficits motores.

O Treinador de Marcha Grillo contempla todos ou a maioria dos graus de dificuldade de ambulação e se ajusta ao desenvolvimento progressivo da marcha. Permite aperfeiçoar o alinhamento biomecânico na posição ortostática, a sustentação de peso pelos membros inferiores e a sustentação de peso dinâmica no movimento dos passos ou deslocando o peso corporal.

Terceiro segmento: implementação do atendimento ao Protocolo PediaSuit

A implantação do Protocolo Pediasuit no processo terapêutico de nossos pacientes torna-se adjuvante de significativa relevância aliado aos tratamentos convencionais, buscando ofertar sempre o melhor, atendendo as necessidades dos pacientes que são as mais diversificadas, já que possuem diferentes desordens neurológicas, onde cada uma requer atendimento individualizado, trazendo grandes desafios. É um importante recurso de grande inovação no que se refere à reabilitação da pessoa com deficiência, sendo que os avanços tecnológicos representam um progresso que transcende e é um facilitador de todo o processo terapêutico.

O conceito do Pediasuit surgiu em 1971 na Polônia, para auxiliar a melhora da perda da força muscular causada pela permanência de astronautas russos por mais de 300 dias no espaço. Fisioterapeutas americanos acreditavam que um macacão que proporcionasse alinhamento biomecânico, se adequaria ao tratamento de crianças com deficiência motora em consequência de causas neurológicas.

O Pediasuit é fabricado nos EUA com várias peças vindas da Índia, Indonésia e Malásia, é confeccionado de um tecido macio, transpirável, com almofadas para tornar a utilização mais confortável para seus usuários. Trata-se de uma vestimenta ortopédica macia e dinâmica que consiste em chapéu, colete, calção, joelheira e calçado adaptado que são posicionados e interligados por bandas elásticas criando uma unidade de suporte para alinhar o corpo o mais próximo do funcional possível, restabelecendo o correto alinhamento postural e a descarga de peso que são fundamentais na modulação do tônus muscular da função sensorial e vestibular.

O Pediasuit é indicado para o tratamento de pessoas com paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ataxia, atetose, autismo, transtornos vestibulares, síndromes genéticas, mielomeningocele e má formação congênita. É uma terapia intensiva direcionada a um complexo protocolo de exercícios associados ao uso do macacão terapêutico ortopédico e a gaiola de habilidades com seus dispositivos, que desempenham papel essencial na modulação do tônus muscular, na função sensorial e vestibular, visando uma maior eficácia no recrutamento e ação neuromuscular.

O macacão terapêutico ortopédico auxilia na plasticidade do sistema nervoso central, permitindo que o usuário realize e repita complexos padrões de movimentos previamente desconhecidos.

Portanto os recursos tecnológicos envolvidos neste projeto tem por objetivo encorajar os pacientes do setor de Fisioterapia a maximizar sua capacidade funcional, minimizando o déficit sensório-motor, explorando todo o seu potencial biomecânico, proporcionando a vivência e o aprendizado de habilidades que são possíveis com as facilitações geradas por estes equipamentos e técnicas, promovendo autonomia, melhor qualidade de vida e inclusão social.