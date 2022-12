A 7 dias da eleição da Mesa, vereadores declaram candidatura à presidência da Câmara 

Na penúltima sessão ordinária do ano, Jura (PSB) e Daniel David (MDB) foram à tribuna e se colocaram como opção; Pleito define também os novos componentes da Mesa para o biênio 2023-2024.

Nos bastidores da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, a eleição para definir a próxima Mesa Diretora ocorre na próxima segunda-feira (19.dez), última sessão ordinária de 2022. E para dar rostos a disputa, durante a 45ª sessão ordinária, nesta segunda-feira (12), a menos de uma semana do pleito, dois parlamentares subiram à tribuna e se colocaram à disposição para comandar o Legislativo votuporanguense no biênio 2023-2024: Daniel David (MDB) e Jura (PSB).

Os candidatos à sucessão de Serginho da Farmácia (PSDB), ocuparam funções próximas desde o início do mandato, dentro da Câmara, Daniel David é líder do governo na Casa, enquanto Jura foi vice-líder e renunciou recentemente, exatamente, visando a disputa da presidência da Câmara.

O pessebista, inclusive, foi o primeiro a expor sua pretensão e na tribuna, comentou: “Dia 19 nós teremos aqui nesse plenário a eleição do novo presidente da Câmara. Eu sou um dos candidatos. Por que que eu sou candidato? Eu tenho uma história nessa cidade, como os demais vereadores, que com exceção ao presidente da Casa, todos são potenciais candidatos. Mas eu quero falar da minha candidatura. Primeiro, questão de conhecer o processo legislativo, de entender, de transcrever isso e passar para a sociedade de uma forma que ela possa entender. Portanto essa questão de entender a fundo o processo legislativo me qualifica para ser um candidato a presidente da Câmara. Por ter quatro mandatos de vereador em diversas épocas, inclusive, com o prefeito, à época, foi presidente, meu presidente na Câmara, o Jorge Seba. Por estar disponível… (…)”.