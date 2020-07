Coluna “Votuporanga Antiga”

Avenida dos Imigrantes – Poucos se lembraram do seu antigo nome, pois todos a conhecem como Avenida Onofre de Paula, devido a Lei 2735/94, que homenageou o vereador Onofre de Paula. É válido lembrar que este também foi candidato a prefeito nas eleições de 1972, cujo vice era o Sr. Durvalino Comar. Na imagem, vemos o nivelamento realizado no local para a posterior etapa do asfaltamento. Ainda observamos no canto superior direito o casarão, construção que se encontra até hoje nessa avenida.

“Vendem-se a prestações e a dinheiro”

Anúncio do Jornal A Notícia, datado de 14 de agosto de 1937. O referido jornal circulava na cidade de São José do Rio Preto e região, sob a supervisão do jornalista Leonardo Gomes. Anúncios como esse eram publicados semanalmente, com o intuído de divulgar as terras da recém-inaugurada cidade de Votuporanga.

Antiga sede da 3ª Companhia

Esta era a Antiga sede da 3ª Companhia do 16ª BPMI da Polícia Militar de Votuporanga, localizada na Rua Bahia esquina com Tietê e inaugurada no governo do Prefeito Dalvo Guedes – durante as festividades do ano de 1966. A foto em questão é de 1997 e foi gentilmente cedida pelo colaborador Reynaldo Vanucci Neto. Via página Votuporanga Antiga, no Facebook.

Polícia Militar Florestal

Esta é a imagem da primeira Sede da Polícia Militar Florestal em Votuporanga, no ano de 1996, logo após a transferência da cidade de Cardoso. O imóvel ficava na Rua Amélio João Gossn (próximo ao Ecotudo Sul). Na mesma época, logo atrás desse mesmo prédio, mais precisamente na Avenida Conde Francisco Matarazzo, funcionava uma base do Corpo de Bombeiros. Hoje o espaço abriga parte da Escola Municipal Neyde Tonanni Marão. Um fato de estrema relevância é que esse espaço também abrigou, por vários anos, uma residência para os funcionários da Algodoeira Matarazzo. Imagem gentilmente cedida pelo colaborador Reynaldo Vanucci Neto. Via página Votuporanga Antiga, no Facebook.