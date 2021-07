Com o adiantamento dos feriados no começo do ano muita gente ficou em dúvida, porém, sim, nesta sexta-feira, comemora-se a Revolução Constitucionalista.

Com o adiantamento dos feriados no começo do ano, muita gente ficou em dúvida se o dia 9 de julho é feriado. A resposta é que sim. No Estado de São Paulo, onde a data na qual comemora-se a Revolução Constitucionalista de 1932, foi mantido o feriado e logo, em Votuporanga/SP também.

A folga pela Revolução Constitucionalista deve mexer com o funcionamento dos principais órgão públicos, além de postos de saúde e bancos.

O Estado de São Paulo continua na fase de flexibilização do Plano SP, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até as 21h. A capacidade máxima de funcionamento do comércio é de até 40%.

A Prefeitura de Votuporanga ainda não confirmou se fará plantão de vacinação contra a Covid-19 no feriado; no entanto, como de praxe nesses casos, não haverá expediente da administração direta e indireta, devendo retornar no próximo dia útil.

Durante estes dias, serão mantidos os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Bancos e Poupatempo

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias na data e as áreas de autoatendimento estarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento dos bancos na capital paulista e no interior.

A entidade afirma que as contas de consumo, como água, energia e telefone, e carnês com vencimento em 9 de julho poderão ser pagos no próximo dia útil, segunda-feira (12), sem acréscimo de juros.

Os postos Poupatempo no estado de São Paulo também estarão fechados na sexta, segundo o governo paulista. O atendimento presencial ao público será retomado no sábado (10), mediante agendamento prévio.

Para agendar data e horário para ser atendido em qualquer uma das 82 unidades do programa no estado e conferir informações sobre horários e endereços, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br ou baixar o aplicativo Poupatempo Digital.