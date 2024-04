MIAMI – Joias luxuosas ganham espaço no exterior com a votuporanguense Lelê Reis

“Talento é dom, é graça. E sucesso nada tem a ver com sorte, mas com determinação e trabalho.”

(Augusto Branco)

Área que vem ganhando cada vez mais força no ramo de criação, o design de joias é uma interessante e luxuosa área que une o design à moda e tem se tornado ainda mais valioso no mercado.

Mas você sabe exatamente qual é a função de um design de joias? O designer de joias tem a função de desenvolver croquis dos produtos, modelos, e também realizar muitas vezes processos de restauração de peças. Ele deve estar presente em quase toda a fabricação, pois é ele quem escolhe as cores a serem utilizadas, formatos, cravações e lapidações das pedras. O processo de fabricação de uma joia ainda hoje é predominantemente artesanal, visto que é preciso que cada peça seja manuseada com muita delicadeza e profissionalismo.

Paixão pela arte, conexão com a moda, muito talento e sensibilidade para captar a beleza e a energia das pedras naturais. Essa é a receita que resulta no design ousado de Leticia Reis Matheus (Lelê Reis), a Votuporanguense que ganhou o mundo e que que faz da sua marca de joias uma manifestação artística em sintonia com a mulher elegante e contemporânea.

Um pouco sobre a trajetória de Leticia Reis Matheus:

Nascida em Votuporanga, Lelê Reis mudou-se para São Paulo aos 16 anos após se destacar em um concurso de modelo. Apaixonou-se pela moda e teve oportunidades de trabalhar com estilistas renomados, participando do São Paulo Fashion Week. Seu sonho sempre foi ser modelo e professora de ballet. Em 2019, mudou-se do Brasil para o Texas (EUA), onde trabalhou com grandes marcas de publicidade e propaganda, focando em marketing digital na área de beleza. Fundou sua própria marca em 2020 e mudou-se para Miami em 2022.

Em Miami, enfrentou o desafio de adaptar sua coleção de joias ao público local, mais inclinado a peças grandes e ousadas. Com um mercado competitivo na cidade, buscou diferenciar-se das grandes marcas, tendo que ajustar seu produto para atender às preferências locais. A mudança para Miami representou um novo desafio em sua jornada empreendedora, mostrando a necessidade de estar atenta às demandas específicas de cada mercado.

Lelê Reis criou sua marca em 2020 no Texas, Estados Unidos, durante a pandemia quando estava grávida de 8 meses de sua primeira filha chamada Chloe.

Foi durante sua gestação, que criou os primeiros designs e uma coleção chamada Mommy & Me. Joias para as mamães e filhinhas.

Apesar das dificuldades, ela encontrou motivação para seguir em busca de seus sonhos e se destacar na indústria da moda e do design de joias.

Acompanhe a entrevista exclusiva da empresária e empreendedora Leticia Reis Matheus ao jornal Diário de Votuporanga:

DV: Qual foi a inspiração por trás da sua decisão para buscar oportunidades no exterior?

“Eu diria que essa transição foi super natural e com alguns processos no meio que me fez crescer profissionalmente. Comecei a fazer uso dos cristais naturais quando tinha 15 anos, sempre fui muito conectada à natureza e o interior nos proporciona muito isso. Acredito que nos grandes centros urbanos existem mais oferta e demanda, e isso gera mais oportunidades. A inspiração, sempre foi conhecer lugares diferentes, viajar, conhecer novas culturas, mas sem perder o meu lado do interior. A minha essência continua a mesma, meu amor pelo interior e pelo Brasil continuam o mesmo, gosto muito da simplicidade, e tento transmitir toda essa essência e boa energia através das joias de cristais naturais.”

DV: Como foi a transição de trabalhar no interior para ingressar no cenário internacional de design de joias?

“Essa transição foi por etapas. De Votuporanga me mudei para São Paulo. Foi lá que tive bastante contato com negócios internacionais. Trabalhei por anos em um grupo internacional de marketing e comunicação e acredito que tudo está conectado. Portanto, o que aprendemos no interior, especialmente sobre ética e integridade de trabalho, pode ser muito vantajoso na cidade grande.”

DV: Quais foram os maiores desafios que enfrentou ao buscar reconhecimento em um novo mercado?

“Ser imigrante em um outro país nunca foi e nunca será fácil. Além da saudade da família, você está lidando com uma nova cultura, e para abrir uma empresa em território americano existe toda uma parte burocrática que devemos cumprir. Quando me mudei senti que havia uma grande importância de dominar a língua inglesa, mas com o passar dos anos e com os estudos isso fluiu de forma natural. Diria que o reconhecimento internacional que hoje tenho veio aos poucos, e foi um processo… e cada fase, cada experiência, networking que fiz durante todos esses anos contribuiu para o reconhecimento atual do meu negócio.”

DV: Como a sua experiência no interior influenciou o seu trabalho como designer de joias no exterior?

“Cresci trabalhando com meus pais e sempre tentei encontrar formas criativas de ganhar dinheiro. Cresci dançando ballet aqui em Votuporanga e também cheguei a dar aulas para crianças. Eu costumava vender Avon com minha mãe (Arminda) e participar de cursos de bordados e trabalhos manuais com ela. Foi em Votuporanga, que comecei a fazer minhas primeiras joias, fazia brincos, colares de miçangas e bordava pedrarias em roupas. Meu pai (Maurílio) é aposentado, mas trabalha até hoje e isso influencia muito nos meus hábitos de trabalho. Trabalhar de forma digna e honesta é algo que aprendi aqui no interior, e aplico isso agora na grande Miami.”

DV: Quais são as principais diferenças que você observa entre o mercado de design de joias no exterior e no interior?

“O mercado exterior está à frente sobre uso e poder dos cristais naturais. E essa gama vem crescendo no pós pandemia. As pessoas com certeza estão mais aptas ao bem estar natural e os cristais são ótimos condutores de energia natural. Acredito que no exterior é mais comum verem as pessoas (isso inclui mulheres e homens) utilizando uma pedrinha ametista, citrino, quartzo rosa, e pirita em forma de joia, seja em anel, colares ou brincos.”

DV: Você poderia compartilhar alguma história ou experiência significativa que teve ao longo dessa jornada de transição?

“Acredito que a maior transição da minha vida foi com certeza minha mudança do Brasil para o Texas. Fui morar em um lugar que nem conhecia. Começando do zero durante a pandemia para criar uma marca em uma cultura desconhecida e diferente, e ao mesmo tempo preservando a minha brasilidade e a do negócio. Acredito que tudo que sei sobre o uso e poder dos cristais contribui para educar os meus clientes e futuros clientes. Parece que sempre estou ensinando o que eu sei para eles, e também mostrando o que o Brasil tem para oferecer.”

DV: Como você vê o futuro da indústria de design de joias, considerando a sua própria trajetória e as tendências atuais?

“O mundo das joias está sempre evoluindo. Sempre haverá os clássicos, é claro, com ouro, prata, diamantes, etc., mas vejo o usuário de joias interessado no aspecto espiritual e de cura do cristal que é encontrado nas joias que desenho com cristais naturais. Existe esse interesse em conectar as joias com a saúde, e é isso que estou aqui para oferecer através dos cristais naturais brasileiros, sempre mostrando ao mundo o que o meu lindo Brasil tem a oferecer!”

DV: Abro espaço para você falar sobre suas joias:

“O Brasil é o país mais rico em recursos naturais do mundo. Minha intenção sempre foi mostrar o que nosso país tem de bom, fazer o que amo, mostrar minha brasilidade. Cada joia da Lelê Reis é um cristal natural de alta qualidade e formato personalizado.

Adoro trabalhar com a arte dos cristais porque nunca haverá duas peças iguais no mundo inteiro. Cristais perfeitamente imperfeitos com toda a sua beleza e história.

Cada joia é inspirada no amor que tenho pelos meus dois filhos, Chloe (3 anos) e Constantino (3 meses).

Essa sempre foi minha intenção. Essa arte me deu a oportunidade de compartilhar a beleza dos cristais naturais brasileiros em forma de joias luxuosas inspiradas no amor. A marca Lelê Reis é realmente uma joia para as suas intenções, assim como foi e é para mim.

Sempre escuto que minhas joias são ‘diferentes” e sempre pergunto para minhas clientes o porquê são diferentes para elas e aqui estão os relatos:

– Diferente porque é rara, você não encontra em todo lugar;

– Elas são além do comum, cada detalhe é pensando com amor, e isso vale desde a embalagem e cartão de visita;

– Diferente porque são joias únicas, sem ser padronizada, sem ser do mesmo tamanho e cada pedra tem sua própria armação de metal que é desenhada e customizada especialmente para cada pedra;

– Tem muito brilho natural, por serem cristais;

– São diferentes e exclusivas porque há um mix de pedra bruta e pedra polida, que torna a delicadeza e a leveza dos cristais naturais além de alta qualidade.

Personalizo joias que combinem com o clima vibrante e tropical de Miami e também algumas joias que combinem com a ousadia e as luzes de Nova York. Gosto de entender o que meus clientes procuram, porque algumas joias podem complementar um vestido de noiva e outras para dar um toque exótico a um look do dia a dia.”

DV: E o que mais te deixa feliz?

“O reconhecimento das minhas clientes… e sempre é uma alegria ver que a maioria dos meus clientes usa imediatamente as peças recém-adquiridas, em vez de ensacá-las!”

Maiores informações:

Instagram: @lelereisjewelry

ANDREA ANCIÃES