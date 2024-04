Votuporanga perde o professor Paulo Eduardo de Matos Stipp

Faleceu neste sábado (06), às 15h30, em sua residência aos 58 anos, o professor de História e Mestre da Unifev, Paulo Eduardo de Matos Stipp. Ele deixa a esposa Silvia Brandão Cuenca Stipp, a filha Maria Eduarda Cuenca Stipp, além da mãe Hilda Matos e os irmãos Mário Sérgio e Álvaro Luís de Matos Stipp.

Paulo Eduardo era Mestre em Ensino de História pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas; possuía Especialização em Psicopedagogia pela Centro Universitário de Votuporanga (1998); Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário de Votuporanga (1998); Graduação em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1987); Licenciatura em História e Estudos Sociais pelo Centro Universitário do Norte Paulista (1998) e créditos completos de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFSCar e créditos completos de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da Unesp/Rio Preto.

Paulo Eduardo foi articulador deste Diário, tendo contribuido com suas opiniões na página 2 durante muitos anos. Ele se encontrava aposentado e enfrentava tratamento contra um cancêr.

O velório está marcado para este domingo (7) das 8h às 11h, no Velório Municipal e o sepultamento acontecerá, às 11h no Cemitério Municipal de Votuporanga.