8/8: A data da sorte – Campanha “Ação Entre Amigos 2023”

Ação é em prol de entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Votuporanga; 8 de agosto é a data final da venda dos cupons e também do sorteio.

Engata a primeira, apertem os cintos e pisa no acelerador! A campanha “Ação Entre Amigos” do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga entra na reta final.

A ação em prol de entidades assistenciais parceiras da unidade sorteará um carro zero quilômetro e interessados em concorrer ao prêmio podem adquirir o cupom no valor de R$10 diretamente com representantes das instituições, até às 19h do dia 8 de agosto. O sorteio está previsto a partir das 20h30.

Os cupons da campanha foram distribuídos entre as entidades assistenciais aliadas ao órgão municipal e terá 100% da renda revertida em prol delas próprias. A expectativa para este ano é que as entidades consigam vender 25% a mais em relação ao ano passado e assim arrecadar R$500 mil.

O automóvel, doado pelo Ville Hotel Gramadão por meio dos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, estará exposto a partir do dia 6 de agosto, durante a abertura do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), no Parque da Cultura, e permanecerá até 8 de agosto, data do sorteio e do aniversário de 86 anos da cidade.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social de Solidariedade é o (17) 3405-9742, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.