Como amortizar financiamento na Caixa? Saiba agora!

Você sabe como amortizar financiamento na Caixa? Isso significa significa diminuir o valor original da dívida e, consequentemente, reduzir o débito ao longo do tempo. Portanto, toda vez que você paga uma parcela de um financiamento, você está amortizando o saldo a ser quitado.

No entanto, quitar as parcelas ao longo dos meses não é a única forma de realizar esse processo. Você também pode adiantar pagamentos e arcar com juros e taxas menores. Mas, para isso, é preciso ter capital disponível, além de um bom planejamento financeiro.

Sendo assim, continue a leitura deste conteúdo para entender tudo sobre este tema e conferir um passo a passo prático para amortizar o seu saldo devedor na Caixa!

Como amortizar financiamento na Caixa: entenda como funciona

A Caixa Econômica Federal é a instituição que mais concede crédito para financiamento imobiliário no Brasil. Um dos motivos é a parceria com o Governo Federal, que torna capaz a disponibilidade de condições especiais e juros baixos.

Por isso, se você pensa em adquirir um imóvel, é muito importante saber mais sobre os processos desse banco, que trabalha com os dois principais tipos de amortização: a Tabela SAC e a Tabela Price.

De toda forma, a sua escolha deve ser baseada em fatores, como o valor da dívida, taxas praticadas e prazos.

Sendo assim, entenda melhor como amortizar financiamento na Caixa conhecendo cada uma dessas duas modalidades!

Tabela SAC

O Sistema de Amortização Constante (SAC) é mais utilizado em financiamentos imobiliários. Ele funciona com parcelas variáveis, que começam mais elevadas e diminuem com o tempo.

Contudo, o valor dessas parcelas é composto por um valor fixo de amortização somado a um cálculo de juros.

Portanto, a Tabela SAC segue a seguinte fórmula: valor da parcela = percentual fixo de amortização + juros.

Nesse caso, mesmo que haja uma parte fixa de amortização em todas as parcelas, calcula-se os juros a partir da dívida que sobrar depois de um pagamento.

Para ficar mais claro, confira a situação hipotética a seguir:

Um apartamento no valor de R$ 540 mil é financiado em 180 meses; Dividindo 540 por 180, chega-se ao valor fixo de amortização de R$ 3 mil; A uma taxa de juros mensal de 1,5% (em cima de R$ 540 mil), os juros da primeira parcela representam R$ 8,1 mil; Somando R$ 3 mil (amortização) a R$ 8,1 mil (juros), chega-se à primeira parcela do financiamento equivalente a R$ 11,1 mil. Depois do primeiro pagamento, a dívida total passa a ser de R$ 539.988,90. Então, como os juros de 1,5% serão calculados sobre esse valor menor, a segunda parcela também será inferior, e assim por diante.

Tabela Price

A Tabela Price, por outro lado, mantém um valor final fixo das parcelas, mas tem o objetivo de antecipar o pagamento dos juros. Isso é possível porque, no início do processo, o valor da parcela é composto por uma parte maior de juros.

Então, conforme o tempo passa, a lógica se inverte e o montante torna-se majoritariamente constituído por valores correspondentes ao do imóvel.

Sendo assim, confira outro exemplo:

A primeira parcela de um financiamento imobiliário é de R$ 1000, composta 70% por juros e 30% do valor do imóvel; A segunda parcela, no entanto, seria composta por 68% de juros e 32% do valor do imóvel; Isso se repetiria ao longo do tempo até que a última parcela continuasse no valor de R$ 1000, mas constituída por algo como 3% de juros e 97% do valor do bem.

Passo a passo para amortizar financiamento na Caixa

Agora você já sabe as principais informações sobre como amortizar financiamento na Caixa Econômica Federal. Mas para que não restem dúvidas, confira o passo a passo a seguir e veja como realizar todo o processo com segurança!

1. Escolha entre Tabela SAC e Tabela Price

Como você viu, a Caixa disponibiliza dois modelos de amortização do financiamento. Portanto, você deve escolher aquela que faz mais sentido para a sua realidade e planejamento financeiro.

A Tabela SAC é a mais utilizada no Brasil e é uma boa opção para quem conta com mais recursos no início do contrato. Isso porque as parcelas começam mais altas e vão diminuindo ao longo do tempo.

Por outro lado, a Tabela Price é recomendada para quem prefere pagar um valor fixo todos os meses, facilitando a organização a longo prazo.

2. Opte pela forma de pagamento mais adequada

Para amortizar financiamento na Caixa, a instituição disponibiliza algumas formas de pagamento para que você decida qual a mais vantajosa para a sua realidade.

Então, é possível pagar as parcelas por meio de débito automático ou boleto de cobrança. Assim, pelo aplicativo do banco você pode verificar agendamentos e monitorar os pagamentos, além de e gerar os boletos.

3. Consulte o saldo do seu FGTS

A Caixa também permite que você pague parcelas do seu financiamento imobiliário utilizando o saldo disponível no seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Como essa quantia costuma ficar parada por muito tempo e com rendimentos inferiores à poupança, é interessante considerar o saque para a compra de um imóvel. De toda forma, você pode consultar o seu saldo pela internet ou pelo aplicativo da Caixa.

Agora você sabe como amortizar financiamento na Caixa

Saber como amortizar financiamento na Caixa é muito importante para quem deseja se planejar financeiramente com eficiência.

Afinal, conhecendo melhor suas opções, você pode escolher aquela que faz mais sentido para sua realidade, e que facilitará a conclusão de seus objetivos no mercado imobiliário.

Começando pelos tipos de amortização, você tem a chance de optar pela Tabela SAC, ficando livre das maiores prestações no início do contrato, ou pela Tabela Price, que permite mais organização com parcelas fixas.

Além disso, pode utilizar o seu saldo do FGTS para diminuir o valor dos pagamentos e adiantar alguns valores sempre que possível para reduzir a taxa de juros.

Então, se você estiver pensando em comprar um apartamento financiado, confira as melhores opções disponíveis na Riva Incorporadora e siga o passo a passo deste conteúdo para investir o seu dinheiro da melhor forma possível.

E se quiser ainda mais conteúdos sobre as melhores maneiras de adquirir um imóvel, continue no Blog da Riva Incorporadora!