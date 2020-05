Moradores da Zona Sul reclamam do volume da buzina do trem

Assunto foi levado para a tribuna da Câmara pelo vereador Emerson Pereira, que pediu providências para a empresa.

Muitos moradores estão incomodados com o barulho da buzina do trem que passa na região Sul de Votuporanga.

A buzina do trem que passa pelo local várias vezes ao dia irrita os moradores da região dos bairros São João, Matarazzo, Sonho Meu, Palmeiras 1 e 2, além de outros, segundo o vereador. “Eles já estão cansados do incômodo e alguns afirmaram que o volume e o tempo do barulho aumentaram”.

A população procurou o vereador Emerson Pereira para que algo seja feito. Na sessão da última segunda-feira (26/5), Emerson utilizou seu tempo na tribuna para sair em defesa dos moradores da região Sul, já que são os mais prejudicados.

O vereador entende que a buzina é um item essencial nas ferrovias para a segurança do trem, dos veículos e dos pedestres, mas o volume relatado pelos moradores é que está muito alto.

“Crianças, adultos e idosos acordam assustados. O volume da buzina extrapolou. Os moradores estão sendo muito prejudicados”, disse.

Emerson já apresentou na segunda-feira um ofício para que a empresa Rumo Logística, que atualmente oferece serviços logísticos de transporte ferroviário em Votuporanga, reduza o volume, principalmente no período das 22h às 6h, em respeito aos moradores da região Sul.