ACV comunica comerciantes sobre abertura das lojas a meia porta a partir desta quinta-feira

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) emitiu uma nota no inicio da noite desta quarta-feira, que a partir de amanhã (quinta), os lojistas estão autorizados a retomar os serviços por uma única porta para recebimentos de contas. A retomada das atividades vale também para os seguintes segmentos: igrejas e templos religiosos, lojas de veículos novos e usados, academias, estúdios de pilates, personal training, salões de belezas e barbearias. Ainda na nota consta que as recomendações de distanciamentos dos clientes no interior das lojas, o uso de mascaras faciais e ofertas para todos de álcool gel, continuam obrigatórios.

A medida só foi possível após o prefeito João Dado ter sancionado na tarde desta quarta-feira (20), o decreto de número 12363, que liberou os segmentos e tudo volta a ficar como estava na semana passada. Leia:

DECRETO Nº 12 363, de 20 de maio de 2020. (Referenda no Município de Votuporanga/ SP, as atividades essenciais definidas no Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de março de 2020 e alterações posteriores) – JOÃO EDUARDO DADO LEITE DE CARVALHO, Prefeito do Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Considerando os parágrafos 8º e 9º, do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, DECRETA: Art. 1º Ficam referendadas pelo Município de Votuporanga/ SP, as atividades definidas como essenciais no Decreto Federal nº. 10.282, de 20 de março de 2020 e alterações posteriores, conforme dispõe os §§ 8º e 9º do artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal “Dr. Tancredo de Almeida Neves”, 20 de maio de 2020. João Eduardo Dado Leite de Carvalho – Prefeito Municipal.