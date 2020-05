SERÁ? Festa de Barretos é reagendada para o final de outubro

Organizadores transferiram para 28 de outubro a 2 de novembro, confiando no fim da pandemia.

A Festa de Peão de Barretos, considerada a maior do gênero no país, que completa 65 anos em 2020 e aconteceria entre 20 e 30 de agosto, foi reagendado para acontecer entre 28 de outubro e 2 de novembro.

“Tomamos essa decisão por uma medida de segurança e esperamos que até outubro esteja tudo bem e que possamos ter este momento de festa, alegria e retomada”, explica Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, Associação organizadora da Festa.

A previsão é que a grade contemple competições de rodeio, apresentações culturais, concurso gastronômico e shows. “Apesar de ainda termos um cenário incerto, estamos trabalhando para entregar um evento completo, dentro da nova realidade”, completa.

De acordo com Jeronimo, a programação completa deve ser anunciada em breve, assim como o início das vendas de ingressos.

Live sertaneja

A informação foi anunciada durante uma ação dos organizadores do rodeio em uma live transmitida por Zé Neto & Cristiano na noite deste sábado (16), quando a dupla foi convidada a fazer um show ao vivo transmitido da arena do Parque do Peão em 6 de junho.

A live será transmitida pelos canais de Zé Neto & Cristiano e da Festa do Peão de Barretos. “Então tá combinado!!! A gente se vê na live dia 6 de junho direto da arena da maior e de 28 de outubro a 2 de novembro a gente se reencontra em Barretos!”, disseram os artistas.

Com informações: Gazeta de Rio Preto / G1 Ribeirão Preto / O Extra Net