7 de abril – Dia Mundial da Saúde, cujo tema é “Nosso planeta/Nossa Saúde”

IMC e Austa Hospital presenteiam pacientes e acompanhantes com mudas de temperos para estimular alimentação mais saudável.

Esta quinta-feira (7.abr) é o Dia Mundial da Saúde, cujo tema este ano é “Nosso planeta / Nossa Saúde”. Duas grandes instituições de saúde da região, o Instituto de Moléstias Cardiovasculares – IMC e o Austa Hospital uniram-se para realizar uma ação simples, mas cheia de significado. Nas recepções das duas instituições, seus profissionais surpreenderam pacientes, acompanhantes e visitantes presenteando-os com mudas de tempero e falando da data. No vaso de cada muda, há um QRCode que, ao acessá-lo, a pessoa assiste a um vídeo com orientações sobre como fazer uma horta em casa.

Com esta iniciativa, o Austa Hospital e o IMC pretendem transmitir a mensagem que as pessoas podem cultivar alguns alimentos, tendo um cardápio mais saudável, ao mesmo tempo em que o ato de plantar, de ter uma horta em casa estimula a consciência da preservação do planeta. “A alimentação saudável ajuda a prevenir algumas doenças, no entanto, as pessoas consomem cada vez mais alimentos industrializados e fast foods.

Precisamos incentivar o consumo de alimentos saudáveis e uma maneira de ter acesso fácil a eles é cultivar uma horta em casa”, afirma a médica endocrinologista Mariana Mendes, do IMC.

É o que já fazem o casal Vera Lúcia e Rodolfo Maciel, presenteados com mudas ao chegarem ao IMC para uma consulta. Engenheiro agrônomo, Rodolfo cultiva alimentos há muitos anos junto com sua esposa. “Que surpresa boa receber esta muda. Em casa, já tenho vaso com temperos, sem agrotóxicos, o que é muito saudável. Vou plantar essa muda com muito carinho”, afirmou Vera. “É uma iniciativa muito bacana, que nos faz lembrar de cuidarmos da natureza e do nosso planeta e até comentar isso com outras pessoas ao longo dia”, completou Rodolfo.

A endocrinologista do IMC destaca que selecionar alimentos saudáveis é essencial a qualquer pessoa, sobretudo, às que têm algum problema de saúde, como, por exemplo, o hipertenso e o diabético. “Reduzir a quantidade de sal e açúcar ao máximo é fundamental. O açúcar pode ser substituído pelo pó de canela, por exemplo. Estudos comprovam que a alimentação saudável resulta até na diminuição da quantidade de medicamentos ministrados ao paciente”, finaliza Dra. Mariana.