6º Concerto Unifev será no dia 29 de julho

Aclamadas trilhas sonoras do cinema serão apresentadas em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão.

O Centro Universitário de Votuporanga promoverá o seu 6º Concerto Unifev, em parceria com a Camerata Villa-Lobos, no dia 29 de julho, às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, em Votuporanga. Neste ano, o tema do evento são grandes trilhas sonoras do cinema, que serão reproduzidas em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão.