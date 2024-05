60 alunos do Colégio Unifev testam conhecimentos no simulado do Enem

Prova realizada no domingo teve 66 inscritos no total; a próxima etapa será no dia 5 de maio.

No domingo (28.abr) sessenta alunos do Colégio Unifev participaram da primeira prova do simulado aberto do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, para os estudantes matriculados no Ensino Médio ou em cursos pré-vestibulares. A prova, realizada em parceria com o Sistema Objetivo de Ensino, teve no total 66 participantes, sendo seis alunos de outras escolas. Foi a chance perfeita para os estudantes colocarem suas habilidades à prova e identificarem seus pontos positivos e negativos.